בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש, הגוף הרבני העליון של חסידי חב"ד בישראל, פרסם בסוף השבוע גילוי דעת מפורט ומורחב לקראת הבחירות לכנסת. במכתב הובהרה עמדתה הרשמית וההלכתית של החסידות, תוך ניסיון למנוע כל שימוש פוליטי בשמה.
הרבנים חברי בית הדין פתחו את דבריהם בהבהרת עקרון היסוד המנחה את החסידות: "ידועה דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כי חסידות חב"ד אינה מפלגתית ואין לנו השתייכות למפלגה כלשהי. ענייננו הוא להתעסק בהפצת יהדות ומעיינות חוצה ולהכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו". בכך ביקשו הרבנים לעקור כל ניסיון לשייך את תנועת חב"ד למחנה פוליטי כלשהו.
בהמשך המכתב התייחסו הרבנים לתופעות החוזרות על עצמן בכל מערכת בחירות, שבהן גורמים שונים מנסים לדבר בשם החסידות, והציבו גדרים וסייגים חמורים מול כל פוליטיזציה. "אי לכך, אין לאף אחד רשות להביע דעה בשם חב"ד, וכל מי שמתבטאים בנוגע לבחירות אינם מייצגים את העמדה הרשמית של חסידות חב"ד, והדברים הם על דעתם בלבד. העמדה הרשמית של חסידות חב"ד היא אך ורק על פי הוראת בית הדין".
כדי למנוע ספקות, קבעו חברי בית הדין איסור מפורש על התמודדות בפועל מטעם רשימות פוליטיות, והדגישו כי "אין לחסיד חב"ד לשמש כחבר כנסת באף מפלגה (ללא אישור בכתב מבית הדין)". לצד זאת, הופנתה קריאה ברורה גם למועסקים במערכות הבחירות: "חסידי חב"ד שעובדים במפלגות שונות וכן אלו שמשמשים פעילים פוליטיים, אינם מייצגים כלל וכלל את חסידות חב"ד ואין להם להשתמש בשם הרבי וחב"ד בעניינים אלו".
לצד ההרחקה המוחלטת מעשייה מפלגתית ומשימוש בשם החסידות, הבהירו חברי בית הדין כי ההימנעות מאימוץ מפלגה מסוימת אינה מורה לחסידים להימנע מהצבעה ביום הבחירות. הרבנים הדגישו את החובה ההלכתית והציבורית להשתתף בהצבעה בפועל ואף לפעול בקרב מעגלים נוספים, בהתאם להדרכותיו של הרבי מליובאוויטש זי"ע לאורך השנים.
במכתבם ציינו הרבנים: "יחד עם זאת, ידועה דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר על החובה להצביע בבחירות הן בעצמו והן בהשפעה על זולתו, והוראתו 'להצביע בעד הרשימה היותר חרדית לדבר ה'' שתדאג לשלימות התורה ולשלימות העם ולשלימות הארץ, כפי רצון כ"ק אדמו"ר".
על גילוי הדעת המקיף וההוראות הברורות חתומים שורה ארוכה של גדולי רבני חב"ד החברים בבית הדין: הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי, רבה של שכונת נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי; הרב אברהם מיכאל הלפרין, רבה של שכונת הגבעה הצרפתית בירושלים; הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, רב קהילת חב"ד ברחובות; הרב אליהו יוחנן גוראריה, רבה של חולון; הרב יוסף הכט, רבה של אילת; הרב משה הבלין, רבה של קרית גת; הרב ישראל יוסף הכהן הנדל, רב קהילת חב"ד במגדל העמק; הרב מאיר אשכנזי, רבו של כפר חב"ד; הרב מרדכי ביסטריצקי, רב קהילת חב"ד בצפת; הרב חיים שלמה דיסקין, רבה של קרית אתא; הרב ישעיהו הרצל, רבה של נוף הגליל לשעבר; הרב יוסף יצחק וולוסוב, רבה של רמת ישי; הרב שניאור זלמן ירוסלבסקי, רב קהילת חב"ד באלעד; הרב יעקב מנדלסון, רב קהילת חב"ד בערד; הרב חיים קיזר, רב קהילת חב"ד בעמנואל; והרב יעקב שוויכה, מרבני קרית מלאכי ומראשי ישיבת 'תומכי תמימים' המרכזית בכפר חב"ד.
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