בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש, הגוף הרבני העליון של חסידי חב"ד בישראל, פרסם בסוף השבוע גילוי דעת מפורט ומורחב לקראת הבחירות לכנסת. במכתב הובהרה עמדתה הרשמית וההלכתית של החסידות, תוך ניסיון למנוע כל שימוש פוליטי בשמה.

הרבנים חברי בית הדין פתחו את דבריהם בהבהרת עקרון היסוד המנחה את החסידות: "ידועה דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כי חסידות חב"ד אינה מפלגתית ואין לנו השתייכות למפלגה כלשהי. ענייננו הוא להתעסק בהפצת יהדות ומעיינות חוצה ולהכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו". בכך ביקשו הרבנים לעקור כל ניסיון לשייך את תנועת חב"ד למחנה פוליטי כלשהו.

בהמשך המכתב התייחסו הרבנים לתופעות החוזרות על עצמן בכל מערכת בחירות, שבהן גורמים שונים מנסים לדבר בשם החסידות, והציבו גדרים וסייגים חמורים מול כל פוליטיזציה. "אי לכך, אין לאף אחד רשות להביע דעה בשם חב"ד, וכל מי שמתבטאים בנוגע לבחירות אינם מייצגים את העמדה הרשמית של חסידות חב"ד, והדברים הם על דעתם בלבד. העמדה הרשמית של חסידות חב"ד היא אך ורק על פי הוראת בית הדין".

כדי למנוע ספקות, קבעו חברי בית הדין איסור מפורש על התמודדות בפועל מטעם רשימות פוליטיות, והדגישו כי "אין לחסיד חב"ד לשמש כחבר כנסת באף מפלגה (ללא אישור בכתב מבית הדין)". לצד זאת, הופנתה קריאה ברורה גם למועסקים במערכות הבחירות: "חסידי חב"ד שעובדים במפלגות שונות וכן אלו שמשמשים פעילים פוליטיים, אינם מייצגים כלל וכלל את חסידות חב"ד ואין להם להשתמש בשם הרבי וחב"ד בעניינים אלו".