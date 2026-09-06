שעות ספורות לאחר שהופצה במוצאי שבת הודעה רשמית מבית ראש הישיבה הגר"ד לנדו, לפיה חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב יסיימו את תפקידם בכנסת הבאה, התעורר הציבור הבוקר (ראשון) עם השמטה מפתיעה: עיתון 'יתד נאמן', ביטאון התנועה הליטאית, לא הקדיש אף מילה אחת למהלך הדרמטי.

ההודעה, שיצאה מעט אחרי חצות מקבוצת העדכונים של בית הרב, הייתה למעשה רעידת אדמה בחייה של דגל התורה. בהודעה נמסר כי ראש הישיבה פנה במכתבים אישיים לשני חברי הכנסת והודה להם על פעילותם במשך שנים, אך הבהיר כי עקב הצורך בריענון שורות, השניים הראשונים ברשימה יפנו את מקומם לנציגים חדשים.

אולם למרות החשיבות המכרעת של ההחלטה, עמוד השער של 'יתד נאמן' הבוקר הוקדש כולו לנושאים אחרים. הכותרת הראשית עסקה בהסלמה הצבאית במפרץ תחת הכותרת "הצי האמריקני הותקף, הנפט האיראני הובער". כותרת בולטת נוספת דיווחה על קבלת הפנים של משלחת גדולי התורה והחסידות אצל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בנוסף, העיתון דיווח על התוכנית האמריקנית "סדר מזרח תיכוני חדש" לאחר המלחמה, ומרבית חלקו התחתון של העמוד הוקדש למודעות אבל, קריאות לתפילה על חולים וקמפיינים תורניים. המהלך הפוליטי הדרמטי בדגל התורה? לא זכה אפילו לאזכור.

המכתבים האישיים לא פורסמו

ברקע ההשמטה המפתיעה מציינים כי להודעה הרשמית שיצאה מטעם דוברות בית הרב לא צורפו המכתבים האישיים עצמם שעליהם חתם ראש הישיבה. בהודעה נכתב כי הגר"ד לנדו הודה לשני חברי הכנסת "בחום על פעילותם בשנים האחרונות בציות מוחלט לגדולי ישראל, ובפרט במאבק על מעמדם של בני הישיבות שניהלו אותו במסירות מצויינת".

עם זאת, הובהר כי השניים הראשונים ברשימה יעזבו את הכנסת כדי להכניס נציגים חדשים. בנוסף, ביקש ראש הישיבה מיו"ר דגל התורה גפני להמשיך לכהן כיו"ר התנועה הארצית, למרות סיום תפקידו הפרלמנטרי.

דרמה מאחורי הקלעים

ההחלטה מגיעה על רקע דרמה פנימית בדגל התורה, כאשר במשך עשרות שנים היה שמו של גפני עמוד השדרה של המפלגה. המהלך להחלפתם נתפס כשינוי חסר תקדים בהנהגת הסיעה הליטאית.

בעוד במערכת הפוליטית עוקבים בעניין רב אחר ההתפתחויות, השמטת הנושא מגיליון יום ראשון של 'יתד נאמן' משאירה את ההתייחסות הרשמית של העיתון לשלבים הבאים. יצוין כי רעו להנהגה, הגרמ"ה הירש, לא הצטרף להודעה שיצאה מבית הגר"ד לנדו.