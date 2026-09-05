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ראש הישיבה הכריע

הגר"ד לנדו במכתב לחברי הכנסת: "יש צורך ברענון שורות" - ההודעה המלאה

בבית ראש הישיבה הגר"ד לנדו, הוציאו לפני זמן קצר הודעה בקבוצת העדכונים, כי הרב החליט, ששני חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, לא ימשיכו בתפקידם כחברי כנסת בכנסת הבאה | הרב ביקש מיו"ר דגל התורה גפני להמשיך לכהן כיו"ר התנועה הארצית | רעו להנהגה הגרמ"ה הירש, לא הצטרף (חדשות חרדים)

(צילום: באדיבות המצלם)

לפני זמן קצר (מוצ"ש) יצאה הודעה דרמטית בקבוצת העדכונים של בית הרב לנדו, בה נכתב הלכה למעשה, כי הרב קיבל את ההחלטה להחליף את חברי הכנסת הוותיקים, ואורי מקלב.

בהודעה נכתב: "מרן מנהיג הדור הגר"ד לנדו שליט"א פנה הערב במכתבים אישיים לחברי הכנסת הרב משה גפני והרב אורי מקלב והודה להם בחום על פעילותם בשנים האחרונות בציות מוחלט לגדולי ישראל".

"ובפרט", נכתב עוד: "במאבק על מעמדם של בני הישיבות שניהלו אותו במסירות מצויינת לשבח לאורם של גדולי התורה, אך עקב הצורך לעשות ריענון בקרב חברי הכנסת, על כן השניים הראשונים יעזבו את הכנסת בכדי להכניס נציגים חדשים. בנוסף, ביקש מרן שליט"א מיו"ר הרב גפני להמשיך לכהן כיו"ר התנועה הארצית".

יצוין, כי המכתב עצמו לא צורף להודעה הרשמית שפורסמה על ידי דוברו של בית הרב.

יעקב אשרמשה גפנידגל התורההגר"ד לנדו

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