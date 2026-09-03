דרעי: "מי הסנהדרין שתקבע מי יישב וילמד ומי ילך לצבא?" | האופוזיציה רועשת

דרעי במשדר המיוחד - צילום: ערוץ היוטיוב קול ברמה דרעי במשדר המיוחד | צילום: צילום: ערוץ היוטיוב קול ברמה 10 10 0:00 / 1:56

במהלך משדר מיוחד ויוצא דופן ברדיו "קול ברמה", ישב יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי במשך שעתיים באולפן והשיב לשאלות המאזינים. מגיש המשדר, ישראל גרודקה, ציין לאחר מכן כי למערכת הגיעו למעלה מ-3,000 שאלות מהציבור, ומתוכן נבחרו הנושאים המרכזיים שעמם התמודד המפלגות החרדיות בקדנציה האחרונה.

במוקד המשדר עמדה סוגיית הגיוס, כאשר דרעי תקף בחריפות את היוזמות המבקשות להגביל את מספר בני הישיבות ולקבוע מכסות ללומדי התורה. בדבריו הדגיש את עמדת היסוד החרדית, לפיה אין לפגוע באיש מקרב לומדי התורה, וכי כל עיסוק בנושא אלו שאינם לומדים יוכרע אך ורק בידי גדולי ישראל ורק לאחר שמעמד עולם התורה יובטח בחוק. בדבריו התייחס דרעי להצעות הנדונות במערכת הפוליטית, בהן יוזמתו של גדי איזנקוט לקבוע מכסה של כ-3,000 עד 3,500 לומדים בלבד בשנתון: "מי הסנהדרין שתקבע הבן של מי ישב וילמד והבן של מי ילך לצבא? התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא וייטול. התורה לא ניתנה רק לעילויים, היא ניתנה לכל מי שרוצה לשבת וללמוד". דרעי הדגיש כי המאבק המרכזי והבלתי מתפשר של הנציגות החרדית הוא להבטיח שכל מי שחפץ להגות בתורה יוכל להמשיך בכך ללא הגבלות. במענה לשאלות על אלו שאינם חובשים את ספסלי בית המדרש ומתלבטים לגבי גיוס, הפנה דרעי אצבע מאשימה חריפה כלפי מערכת הביטחון: "בצבא אין מסלולים אמיתיים. הצבא לא רוצה חיילים חרדים – תכניסו את זה לראש. זה עושה לו כאב ראש גדול מאוד, הוא רוצה צבא חילוני ולא כזה ששומע לרבנים". בנט: במידה ונתניהו יפרוש – יש מקום לחנינה דוד קליין | 30.08.26 קריאה למחאה נגד יום גיוס חרדים דוד קליין | 30.08.26 הוא הוסיף כי במשך עשרות שנים שררה בסוגיה זו "אחיזת עיניים", וכי רק כעת, בעקבות המחדל והתנפצות תפיסת "צבא קטן וטכנולוגי", נזכרו פתאום בצורך בכוח אדם. דרעי חתם חלק זה בהדגשה כי המפתח נתון בלעדית בידי הנהגת הדור: "כשיסדירו קודם כול את מעמדם של לומדי התורה וידעו שכל מי שתורתו אומנותו מוגן, אז גדולי ישראל והרבנים – ולא אני – הם אלה שיחליטו לגבי מי שלא לומד ולאילו מסלולים יוכל ללכת".

דרעי במשדר המיוחד - צילום: ערוץ היוטיוב קול ברמה דרעי במשדר המיוחד | צילום: צילום: ערוץ היוטיוב קול ברמה 10 10 0:00 / 1:27

הממ"ח: "רוצים לגדל דור שלא שומע לגדולי ישראל"

בהמשך המשדר התייחס יו"ר ש"ס בהרחבה גם לסוגיית החינוך הממלכתי-חרדי (ממ"ח) ולניסיונות להעביר מוסדות חרדיים למסגרת זו. דרעי תקף את מה שעומד מאחורי המהלך: "יש רצון לסגור את רשתות החינוך של הציבור החרדי ולהפוך אותן לממ"ח. המטרה היא להכתיב ולגדל פה דור של ילדים שלא שומעים לגדולי ישראל, שיקבלו חינוך אחר. זו כל המלחמה. לא לחינם גדולי ישראל נלחמים בכל כוחם נגד הממ"ח – לא בגלל שהם לא רוצים שמורים ומורות יקבלו תנאים טובים, אלא בגלל שהם יודעים: היום נותנים לך מה שאתה רוצה, ומחר בבוקר יבוא מפקח ממשרד החינוך, יכתיב תוכניות לימודים ואידיאולוגיה, ויקבע מה ילמדו".

דרעי פנה ישירות למורים ולמורות ברשתות החינוך החרדיות, התייחס לעיכובי השכר עקב המשוכות המשפטיות וחיזק את עמידתם האיתנה: "לצערי הרב למעשה לא הצלחנו להביא את מה שהבטחנו לכם בגלל התערבות משפטית, למרות שהכנסנו את זה בתקציב. אבל אנחנו מעריכים אתכם מאוד – תהיו גיבורים, זו מלחמת קודש. אתם שלוחים של מרנן ורבנן. אני בטוח שמרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, שמסר את נפשו על רשת החינוך הזו, מתפלל עליכם בשמיים".

סערה במערכת הפוליטית בעקבות הדברים

דבריו הנחרצים של דרעי באולפן עוררו מתקפה חריפה מצד ראשי האופוזיציה:

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, תקף בחריפות: "אריה דרעי הפך למעודד ההשתמטות מספר 1 בישראל. במקום לקרוא למי שלא לומד תורה להתגייס, הוא פועל נגד גיוס חרדים ונגד צה״ל. מרן הרב עובדיה יוסף מתהפך בקברו כשהוא רואה את ההתנהלות שלו".

ראש הממשלה לשעבר ויו״ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, הצטרף למתקפה ומסר: "בזמן שנתניהו מעליל עלילות דם על מפקדי צה״ל – דרעי פוגע בחיילי צה"ל. אריה דרעי לא יכול לשבת בעוד ממשלה אחת בישראל. צה"ל זועק לחיילים ודרעי משקר וממציא תירוצים. אצלנו זה לא יקרה. הוא לא יישב בקבינט ולא יקבל החלטות על הבנים שלנו שנלחמים מעבר לקווי האויב. מי שלא שותף בהגנה על המדינה לא יכריע בענייני הביטחון שלה. הממשלה הבאה תהיה ממשלה ציונית שתקום על בסיס ברית המשרתים. רק ככה נוכל לגייס את כולם. ביחד נתקן".