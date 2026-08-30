בית הדין צדק של העדה החרדית בירושלים פרסם קריאה חריפה לציבור החרדי להשתתף במחאות נגד יום גיוס המתקיים היום (ראשון) בלשכת הגיוס בתל השומר. במכתב שפורסם תחת הכותרת "בחורי הלכו בשבי", קורא הבד"צ לאברכים לפעול "כדת של תורה" ולשכנע בחורים שלא להתגייס לצבא.

במכתב צוין כי לפי המידע שהגיע לידי בית הדין, נקבע יום גיוס כללי לבחורים חרדים שומרי תורה ומצוות למסלולי לחימה, ובהם חטיבת החשמונאים, נצח יהודה ומגן הנגב. הבד"צ מציין כי בחורים רבים נקראו לצורך גיוסם.

"אין כוחנו אלא בפה לזעוק ולהתריע", נכתב במכתב. עוד קוראים בבד"צ לפעול "על מנת לשכנע בחורים לבל תמוט רגלם ולא יפילו את עצמם אל מקום אשר כל באיה לא ישובון ולא ישיגון אורחות חיים ח"ו". בסיום המכתב נכתבה קריאה להמשיך ולעמוד "על משמר חומות היהדות".

יום הגיוס מתקיים על רקע המתיחות הקשה סביב סוגיית גיוס בני הישיבות, ובצל גל המעצרים של לומדי תורה. המחאה צפויה להתקיים בסמוך למתחם הגיוס בתל השומר החל משעות הבוקר המוקדמות.

במשטרת ישראל נערכים לקראת הגעת מפגינים למקום והכינו כוחות להתמודדות עם הפרות סדר אפשריות. בצה"ל נערכים במקביל לקליטת המתגייסים ולשמירה על המשך פעילותו התקינה של יום הגיוס.

לצד המתגייסים והמפגינים, צפויים להגיע למקום גם פוליטיקאים המבקשים להביע תמיכה בגיוס חרדים. בין היתר צפויים להגיע יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, יו"ר הבית הציוני - המילואימניקים יועז הנדל, ומוטי לייטנר. חלקם צפויים למסור הצהרות במקום. על רקע מערכת הבחירות, ההגעה לבקו"ם צפויה להפוך גם לזירת התגוששות פוליטית.