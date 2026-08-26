סערה חריפה פרצה בימים האחרונים בגדוד רותם שבחטיבת גבעתי, הפועל ברצועת עזה. על פי דיווח של ערוץ 7, קבוצת לוחמים שומרי מצוות סירבה לפקודה שחייבה אותם לעבור באופן מובהק על איסורי דאורייתא חמורים ועל גדרי ההלכה והצניעות, מתוך הישמעות להוראות רבותיהם.

בתגובה לעמידתם על משמר ההלכה, הוטלה על כלל לוחמי המחלקה - המורכבת מבני ישיבות מהמגזר הדתי-לאומי - ענישה קולקטיבית של ריתוק ממושך למשך 21 יום. במקביל, בצה"ל נשקלת האפשרות להדיח מלוחמה את החיילים שהתעקשו לשמור על יהדותם.

הנחיה הלכתית ברורה מראשי הישיבות

ההנחיה ההלכתית נמסרה על ידי ראשי הישיבות שבהן לומדים החיילים, ובהם הרב צבי קוסטינר והרב שלמה שושן, שהורו לתלמידיהם בבירור שלא להישמע לפקודות העומדות בסתירה מוחלטת לשולחן ערוך ולחומרי איסורי התורה.

גורמים המעורים בפרטים ציינו כי לאחר שהחיילים הראשונים הבהירו כי צו התורה קודם לכל פקודה, פנו המפקדים לשאר בני המחלקה כדי לבדוק האם מי מהם יסכים להפר את גדרי ההלכה. אף אחד מהלוחמים לא הסכים לכך, וכולם כאחד הודיעו כי לא יפגעו בעקרונות דתם.

בתגובה, בחר הפיקוד להטיל ריתוק כבד על המחלקה כולה ולבחון צעדים פיקודיים מחמירים נוספים. מדובר צה"ל טרם נמסרה תגובה רשמית לאירוע.

ביקורת חריפה בעולם התורה

האירוע החמור עורר הדים נרחבים וביקורת נוקבת ברחוב החרדי. בציבור מדגישים כי שורש הבעיה נעוץ בעצם הכניסה למסגרת זו. גדולי ישראל הזהירו זה עשרות בשנים כי אסור לאדם להכניס את עצמו למקום של ניסיון וסכנה רוחנית ברורה וידועה מראש.

הניסיון של בני הציונות הדתית להאמין להבטחות הצבא בדבר שמירה על אורח חיים תורני וגדרי ההלכה, מוכיח שוב ושוב כי מדובר במלכודת קבועה. המערכת הצבאית מתעלמת פעם אחר פעם מהסיכומים, דורשת לבצע איסורי תורה ומענישה את מי שמסרב.

מעבר לכך, המקרה מהווה מענה מוחץ וקל וחומר לכל הדיבורים על גיוס חרדים: אם לחיילים שבאו מתוך רצון מלא לשרת ומתוך נכונות למסור את נפשם מתנכלים ומנסים לכפות עליהם עבירות דאורייתא, הרי שכל דרישה לשלב בני ישיבות חרדים במסגרת הזו היא מופרכת לחלוטין.

כזכור, רק לפני מספר חודשים התפרסמו עדויות קשות של לוחמי פלוגת תומר הלכאורה חרדית, שפורקה לאחר חצי שנה בלבד והלוחמים הועברו לפלוגה חילונית ומעורבת. אותם צעירים תיארו בכאב את תחושת הבגידה: "שרפנו את העבר והעתיד - ונתקענו".

האירוע הנוכחי בגדוד רותם מצטרף לשורה ארוכה של מקרים המעידים על הפער בין ההבטחות לבין המציאות בשטח, ומחזק את עמדת גדולי ישראל בדבר הסכנה הרוחנית הטמונה בכניסה למסגרות אלו.