אימון מטוסי קרב סיניים במצרים - צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, אימון מטוסי קרב סיניים במצרים | צילום: צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, 10 10 0:00 / 1:05

בעוד תשומת הלב הישראלית מופנית לזירות הצפוניות המוכרות, מתרחש בימים אלה אירוע חריג בשמי מצרים: מטוסי קרב כבדים של צבא סין, מדגם J-16, הגיעו לראשונה ליבשת אפריקה ומתרגלים קרבות אוויר מדומים מול מטוסי הרפאל המתקדמים של חיל האוויר המצרי. האירוע, המתקיים במסגרת תרגיל משותף הנושא את השם "נשרי הציוויליזציה 2026", מסמן התפתחות משמעותית בשיתוף הפעולה הצבאי בין שתי המדינות.

המטוסים הסיניים הגיעו למצרים ב-21 באוגוסט האחרון לאחר טיסה רצופה של כשישת אלפים קילומטרים, תוך ביצוע תדלוק אווירי באמצעות מטוסי תדלוק מדגם YY-20A. מדובר בפעם הראשונה שמטוס קרב כבד מסוג זה מגיע ליבשת, צעד המעיד על יכולות הקרנת כוח גוברות של חיל האוויר הסיני למרחקים ניכרים.

מטוסים סיניים בשמי מצרים ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של סין )

תרגול קרבות אוויר בתנאים מבצעיים ציר קהיר-אנקרה: בונקרים סודיים מתחת לאף של צה"ל יהודה גליקמן | 20.08.26 למה אין סולם במטוס F-35? בבלי | 19.08.26 התרגיל נפתח באופן רשמי ב-22 באוגוסט, והטיסות המבצעיות החלו למחרת. במסגרתו מתבצעים קרבות אוויר מדומים בין מטוס למטוס בתנאים מבצעיים, כאשר טייסי המטוסים הסיניים מתמודדים מול טייסי הרפאל וה-MiG-29 של חיל האוויר המצרי. מדובר במפגש נדיר בין שתי פלטפורמות מתקדמות מהדור הרביעי וחצי של מטוסי הקרב. על פי ההודעות הרשמיות של שני הצדדים, מטרות התרגיל כוללות שיפור התיאום המבצעי, תרגול עליונות אווירית, לוחמה אלקטרונית וטקטיקות משותפות של הגנה והתקפה. התרגיל צפוי להימשך עד תחילת חודש ספטמבר, והוא השני בסדרה לאחר תרגיל דומה שנערך בשנה שעברה עם מטוסי J-10C.

לוחמים סיניים במצרים ( צילום: חשבון משרד ההגנה של סין )

מפגש בין מערכות מזרחיות למערביות

המפגש הישיר בין מטוס ה-J-16 הסיני – מטוס דו-מנועי כבד המצויד במכ"ם מתקדם ויכולת נשיאת חימוש גבוהה – לבין מטוס הרפאל הצרפתי, הנחשב לאחד המטוסים המתקדמים ביותר במערב, מעניק לשני הצדדים הזדמנות להכיר מקרוב את היכולות ההדדיות. אנליסטים צבאיים מציינים כי מדובר בהזדמנות מודיעינית חשובה לשני הצבאות.

תוצאות מדויקות של הקרבות המדומים לא פורסמו, כמקובל בתרגילים מסוג זה המוגדרים כמסווגים. שני הצדדים פרסמו צילומים וסרטונים המתעדים את הפעילות, כולל תמונות מתוך תא הטייס של המטוסים הסיניים, אך נמנעו מפרסום נתונים על "הפלות" מדומות או מסקנות טקטיות מפורטות.

צבא סין משפר את יכולת תקיפה במזרח התיכון - צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, צבא סין משפר את יכולת תקיפה במזרח התיכון | צילום: צילום: חשבון העיתונות הרשמי של כוחות הצבא של סין, 10 10 0:00 / 0:51

רקע אסטרטגי והשלכות אזוריות

התרגיל מתקיים על רקע עניין מצרי מתמשך בגיוון מקורות הרכש הצבאי שלה. דיווחים לא רשמיים מדברים על אפשרות לרכישת מטוסי קרב סיניים מדגם J-10CE, אך נכון לעכשיו לא פורסם אישור רשמי על חתימת עסקה כזו. מצרים מפעילה כיום צי מטוסים הטרוגני הכולל מטוסי F-16 אמריקאיים, רפאל צרפתיים ו-MiG-29 רוסיים.

התרגיל מדגים את יכולות ההקרנה למרחקים ארוכים של חיל האוויר הסיני, שפרס כוח משולב הכולל מטוסי קרב, מטוסי תדלוק, מטוסי התרעה מוקדמת ומסוקים. מומחים מדגישים כי תרגילי אימון אינם משקפים בהכרח ביצועים בקרב אמיתי, והתוצאות תלויות במידה רבה בטייסים, בטקטיקה ובתנאי הקרב.

במערכת הביטחון הישראלית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות הצבאיות במצרים, במיוחד לאור ההתעצמות המתמשכת בחצי האי סיני והשיתוף הפעולה ההדוק עם מעצמות זרות. התרגיל הנוכחי מהווה עדות נוספת לשינויים המתרחשים במאזן הכוחות האזורי.