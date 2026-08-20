דובר צה"ל הודיע כי טייסת מסוקי הקרב 'מגע הקסם' (190) הועברה לבסיס רמת דוד שבכנף 1, לאחר כרבע מאה שבהן פעלה מבסיס רמון בדרום (כנף 25). המעבר מהווה חלק מהלקחים שהופקו מאירועי השבעה באוקטובר.

טקס רשמי לציון המעבר נערך ביום רביעי האחרון בבסיס רמת דוד, בהשתתפות מפקד חיל האוויר אלוף עומר טישלר, מפקד בסיס רמת דוד אלוף משנה א', מפקד הטייסת סגן אלוף א', ובנוכחות מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן, מפקד אוגדה 91 תת אלוף יובל גז ומפקדים נוספים.

מאז פרוץ המלחמה, פעלה הטייסת במספר חזיתות. במסגרת פעילותה תקפה יעדי טרור, חיסלה מחבלים והעניקה סיוע אווירי לכוחות הקרקע. עם התרחבות הלחימה לזירות נוספות, השתתפו מסוקי הטייסת גם במשימות הגנה אווירית. במהלך מבצע 'עם כלביא' ומבצע 'שאגת הארי' יירטו אף כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו לעבר מדינת ישראל.

לדברי דובר צה"ל, "פעילות זו המחישה את יכולת הטייסת לפעול במהירות ובגמישות במגוון רחב של משימות, תוך התאמה לצרכים המבצעיים המשתנים של חיל האוויר והמערכה כולה."

על פי צה"ל, מטרת המעבר לבסיס רמת דוד היא שיפור זמינות מערך מסוקי הקרב להגנת גבולות הארץ, באמצעות פיזור טייסות מסוקי הקרב בין הצפון לדרום.

מפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר, אמר בטקס: "ב-7 באוקטובר קיבלתם החלטות קשות, הפעלתם אש להגנת היישובים, סיכלתם מאות מחבלים, הצלתם חיים ופעלתם כתף אל כתף עם האזרחים והלוחמים על הקרקע. לצערי, לא היה בזה די כדי לשנות את הטרגדיה הלאומית, אבל עבור אותם אנשים אשר בגזרתם פעלתם - זה כל מה שהיה להם, וזה היה המון.

תוך כדי המלחמה בער בכם הצורך והחובה להשתנות - להטמיע את לקחי המלחמה. המהלך הזה הוא חלק מהתחקיר החיילי ומההשתנות הרחבה של חיל האוויר. בגבולות, בתמרון ובעומק, אנחנו נמשיך לדרוש מעצמנו, להתאים את החיל למציאות המתהווה, ולהיות מוכנים להמריא את כל העוצמה - מול כל אויב, בכל זירה, בכל טווח".

מפקד בסיס רמת דוד, אלוף משנה א', אמר: "חיל האוויר ניגש לתחקר את כישלון ה-7 באוקטובר במהירות. למדנו על חשיבותו העצומה של מערך מסוקי הקרב להגנת גבולות המדינה ולסיוע לכוחותינו הלוחמים. אני מצדיע לטייסי הפתן, הסדירים ואנשי המילואים, שמפגינים אומץ לב מול פני הסכנה - חתירה למגע, רעות, צניעות, עצמאות ויוזמה. אני מצדיע למערך הטכני, לצוותי הקרקע, לדרג א' ולדרג ב', ולאנשי הטייסת העוברים היום לבסיס רמת דוד.

אתם עובדים סביב השעון ונלחמים על כל מסוק ומסוק. נשלים את כל המשימות שלנו ונמשיך לפעול יחד, ברעות ובלכידות, כדי להבטיח עתיד טוב בהרבה לילדינו. נרכין ראש לזכרם של הנופלים והנרצחים, נחבק את משפחותיהם, ונמשיך להגן על המדינה הקטנה והאהובה שלנו".

מפקד טייסת 'מגע הקסם' (190), סגן אלוף א', אמר: "אנחנו נפרדים מנופי המדבר ומשקיעותיו הייחודיות, ועוברים אל הנופים הירוקים, הנחלים וההרים של הצפון. אנחנו מביאים איתנו את היסטוריה הענפה, ניסיון רב ועומק מבצעי. הבית יהיה חדש אך הערכים נשארים זהים. רוח הלחימה והשליחות ימשיכו לאפיין אותנו והמחויבות למשימה תישאר תמיד במקום הראשון. בשלוש השנים האחרונות אנו נלחמים במלחמה שאין צודקת ממנה - מלחמה שהחלה בכישלון העמוק של ה-7 באוקטובר. מאז, אנחנו נמצאים בכל מקום שבו אנו נדרשים ולא עוצרים לרגע".