לאחר אינספור החלטות שונות במשך השנים, הממשלה אישרה היום בישיבתה הקמה של שני שדות תעופה חדשים, בדרום (צקלג) ובצפון (רמת דוד) | כל השרים הצביעו בעד ההחלטה, למעט השר עמיחי שיקלי שהתנגד | נתניהו: "צקלג זה טווח יריקה מעזה, לא ניתן לחמאס להתבסס מחדש ברצועה, וזו אמירה מאוד משמעותית, כך גם ברמת דוד עם חיזבאללה. לא יהיה יותר איום" (תעופה, פוליטי)
נשיא המדינה ביקר היום בכנף 1 ואמר לטייסים: "זו משימה בסדר גודל היסטורי, לא יכולנו לאפשר לאיראן להגיע ליכולת גרעינית - מדובר בהישג עצום" | סגן מפקד טייסת 101: כשאני יוצא לטוס אני מקבל תמונה של כל המשפחה בממ"ד - הם דואגים לשלומי ואני דואג לשלומם״ (חדשות)