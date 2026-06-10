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נזק נגרם

הותר לפרסום: חלק של טיל פגע בבסיס חיל האוויר במהלך ההסלמה מול איראן

צה"ל אישר כי חלק של טיל פגע בבסיס חיל האוויר רמת דוד | הפגיעה בשטח לא מבצעי, ללא נפגעים | כל הפרטים על האירוע (בארץ)

בסיס רמת דוד (צילום: פלאש90)

צה"ל אישר היום (רביעי) כי חלק מטיל פגע ביום ראשון בערב בבסיס חיל האוויר ברמת דוד, במהלך ההסלמה מול .

בחיל האוויר עדיין מתחקרים מה פגע - ומסתמן שמדובר בשבר יירוט. הפגיעה הייתה בשטח לא מבצעי של הבסיס, שבו מאוחסנות מלגזות וציוד טכני, אך לא נגרם נזק לציוד - ולא היו נפגעים באירוע.

האישור הגיעה לאחר ניתוח צילומי לוויין שפרסמה אתמול חברת Soar הצביע על אפשרות שהאנגר בבסיס חיל האוויר בסיס רמת דוד נפגע במהלך ההסלמה האחרונה עם איראן.

בתמונה שצולמה ב-8 ביוני, בהשוואה לתמונה מ-5 ביוני, נראה כתם באזור שבו נמצא ההאנגר, דבר שעשוי להעיד על פגיעה. לפי הדיווחים, ההאנגר משמש ככל הנראה לתחזוקת כלי רכב.

בבסיס רמת דוד פועלות חמש טייסות, ובהן מטוסי F-16 וכלי טיס בלתי מאוישים. לאורך השנים האחרונות הוא היה הבסיס יעד לאיומים ולניסיונות איסוף מודיעין מצד חיזבאללה, כולל פרסום תיעוד שצולם לכאורה באמצעות כטב"ם מעל הבסיס.

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