צבא מצרים - צילום: דובר צבא מצרים المتحدث العسكرى @EgyArmySpox צבא מצרים | צילום: צילום: דובר צבא מצרים المتحدث العسكرى @EgyArmySpox 10 10 0:00 / 2:38

עשרות מיליוני תושבי מצרים תלויים באופן מוחלט במימי הנילוס לצורכי חייהם, ובמקביל ניצב באתיופיה סכר בטון ענק המאיים לשנות את מאזן המים בכל אזור אפריקה. למרות שנדמה כי מצב כזה אמור להוביל לעימות צבאי, המציאות המורכבת מלמדת אחרת: הפער בין יכולת צבאית עצומה לבין אפשרות לממש אותה בשטח גדול בהרבה מכפי שנראה לכאורה.

על פי נתוני המכון הבינלאומי Global Firepower, צבא מצרים מדורג כחזק ביותר ביבשת אפריקה. במחסניה של קהיר נמצאים אמצעי לחימה מתקדמים: מטוסי Rafale הצרפתיים המצוידים בטילי שיוט מסוג SCALP ו-Storm Shadow, מטוסי F-16 משודרגים, טנקים מסוג M1A1 Abrams, מערכות הגנה אווירית רוסיות מתקדמות כגון S-300, Buk ו-Tor, צי ימי הכולל צוללות וספינות קרב, וכן מטוסי תדלוק אוויריים מדגם A330 MRTT. היתרון הטכנולוגי והכמותי של מצרים על פני אתיופיה הוא משמעותי ביותר.

תרגיל משותף צבא מצרים עם טורקיה ( צילום: المتحدث العسكرى @EgyArmySpox )