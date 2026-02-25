עצי המור באתיופיה, העצים שמפיקים את אחד מחומרי הגלם היוקרתיים בעולם הבישום, נמצאים תחת איום מתמשך בשל שנות בצורת ושיטפונות קטלניים | החוקרים מזהירים: אם לא יינקטו צעדים לשיקום ולמסחר הוגן, גם עצי המור הבוגרים עלולים להיעלם - יחד עם פרנסתם של אלפי משפחות במזרח אתיופיה (בעולם)
נשיא המדינה יצחק הרצוג, נפגש עם נשיא אתיופיה, תאיה אצקה-סלאסה, בארמון הנשיאות באדיס אבבה | הנשיא התקבל בטקס ממלכתי שנערך על ידי משמר הכבוד בארמון הנשיאות, במהלכו נוגנו המנוני שתי המדינות | תיעוד (מדיני)
לפני מספר שבועות דווח על כך שעשרות אברכים שהשקיעו כסף רב ואף חלקם משכנו את הדירה היחידה שלהם, השקיעו במכרות זהב באתיופיה | גדולי הדיינים נדרשו לנושא וכתבו חוות דעת ארוכה על ההשקעה המדוברת, אך בכל מקרה הציבו תמרור אזהרה | בנוסף, תיעוד מאתיופיה של מכרות הזהב המדוברות (חדשות)
אחות ישראלית וותיקה בבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים הצילה חיים של נוסע בטיסה מאתיופיה לישראל | לדבריה, הנוסע עבר כנראה חנק חלקי. היא ביקשה שישכיבו אותו ופעלה בתנאי שדה, עד שהנוסע פקח את עיניו (תעופה)
ימים אחדים לאחר התפרצות הר הגעש הרדום בצפון מזרח אתיופיה, התפרצות היסטורית שגרמה לשיבושי טיסות נרחבים, פורסם ברשתות החברתיות תיעוד מדהים של רגעי ההתפרצות - כפי שתועדו מתוך המטוס שטס מעל ההר | צפו בתיעוד (תעופה)
כ-200 אנשי עסקים משתי המדינות השתתפו באירוע באדיס אבבה – שיאו של ביקור משלחת עסקית ישראלית שנועדה לחזק את הקשרים הכלכליים עם אתיופיה, הפועלת לקידום חדשנות ותשתיות בשוק מתפתח של 120 מיליון תושבים (מדיני)