בית המשפט העליון באיראן אישר השבוע את גזר דין המוות שהוטל על רסול רזאי, בן 28, אב לשני ילדים קטנים, שנעצר במהלך גל המחאות שפקד את המדינה בחודש ינואר האחרון. כך דיווח היום (ראשון) ארגון זכויות האדם HRANA. האישור הסופי של בית המשפט העליון פותח את הדרך להוצאת גזר הדין לפועל בכל עת.

רזאי, המתפרנס ממכירת סחורה ברחוב ומגדל שני ילדים בני שנתיים וחמש, הורשע בבית המשפט המהפכני בעיר משהד באישום "מוחרבה" – מונח משפטי המשמש בשיטת המשפט האיראנית ומשמעותו "לוחמה נגד אלוקים". זהו אישום שבו נוהג המשטר להשתמש כנגד מתנגדים פוליטיים ומשתתפי הפגנות, והוא כרוך כמעט באופן אוטומטי בעונש מוות. השלטונות באיראן לא פירסמו פרטים על המעשים הספציפיים שיוחסו לרזאי ושהובילו להרשעתו.

על פי הדיווח באתר "איראן אינטרנשיונל", כוחות הביטחון האיראניים עצרו את רזאי ביום ט' בינואר בעיירה פרימאן, הסמוכה למשהד שבצפון-מזרח איראן. מאז מעצרו הוא מוחזק בכלא וקילאבאד במשהד בתנאים קשים. ארגוני זכויות אדם מדווחים כי השלטונות מנעו ממנו באופן מוחלט את הזכות לייצוג משפטי על ידי עורך דין מטעמו, וכן אסרו עליו לנהל שיחות טלפון או לקבל ביקורים ממשפחתו מיום מעצרו ועד היום.

האירוע מתרחש על רקע גל המחאות הרחב שפרץ באיראן בסוף חודש דצמבר והתפשט במהירות במהלך חודש ינואר. מה שהחל כמחאה עממית נגד המצב הכלכלי הקשה, האינפלציה הגבוהה והמחסור במזון, התפתח במהירות למחאה פוליטית נרחבת נגד משטר האייתולות עצמו. העיר משהד נחשבת לאחד ממוקדי המחאה המרכזיים והסוערים ביותר בגל הנוכחי.

בתגובה למחאות, הפעילו כוחות הביטחון והמשמרות המהפכניים דיכוי אלים וקשה כדי להפסיק את ההפגנות ברחובות. הדיכוי הוביל למותם של עשרות אלפי אזרחים ולמעצרם של רבבות נוספים. מאז שההפגנות ברחובות דעכו, השלטונות בטהרן עברו לשימוש במערכת המשפט ככלי הרתעה, תוך קידום מהיר של גזרי דין מוות והוצאות להורג של עצורים שנעצרו במהלך המחאות.

ההחלטה בעניינו של רזאי מגיעה ימים ספורים לאחר אזהרה חמורה שפרסם נציב זכויות האדם של האו"ם, פולקר טורק. על פי נתוני האו"ם, לפחות 27 בני אדם שהיו מעורבים במחאות כבר הוצאו להורג מאז אמצע חודש מרץ, ויותר מ-100 בני אדם נוספים הנמצאים בדין באישומים הקשורים לביטחון לאומי נמצאים כעת בסכנה מיידית של הוצאה להורג.