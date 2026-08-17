פרטים קשים המתגלים מדרום איראן מעלים תמונה מטרידה על אופן הדיכוי האלים של המשטר בטהרן, וחושפים כי גם נבחרי ציבור בכירים השתתפו באופן ישיר בפעולות האלימות כנגד אזרחים. לפי דיווח שפורסם ברשת "איראן אינטרנשיונל", ג'עפר פורקבגאני, המכהן כחבר הפרלמנט האיראני בייצוג מחוז בושהר ושירת בעבר בכוחות הביטחון, ירה באופן ישיר לעבר מפגינים בעת גל המחאות ההמוני שפרץ במדינה בחודש ינואר האחרון.

האירועים אירעו בתאריכים 8 ו-9 בינואר, כאשר כוחות הביטחון של המשטר פתחו באש לעבר מפגינים ממספר מוקדים: מגג מסגד "אל-קוראן", ממתקן השייך לארגון הבסיג' ומבניינים נוספים ברחוב עאשוראא' בעיר בושהר. עדי ראייה שנכחו במקום זיהו את פורקבגאני כאחד מהחמושים שעמדו על הגגות. חלק מהעדים תיארו אותו אוחז באקדח, ואחרים העידו כי החזיק רובה סער מדגם קלצ'ניקוף. עד ראייה אחד אף מסר כי בעת הירי קרא פורקבגאני את קריאת הנאמנות "לבייכ יא חמינאי" המופנית למנהיג העליון עלי חמינאי.

על פי אוסף העדויות שנאספו על ידי כלי התקשורת, פורקבגאני ירה באופן ישיר לעבר לפחות 19 אנשים, כאשר לפחות שניים מהם נהרגו כתוצאה מהפגיעות. תושבי האזור בבושהר אינם נדהמים מהתנהגותו האלימה, ומספרים כי הוא ידוע במקום בכינוי "ג'עפר הגרזן". נוסף על כך, לפורקבגאני קשר ארוך שנים למסגד אל-קוראן שממנו בוצע הירי, והוא אף כיהן כיו"ר הנהלת המסגד במשך תקופה ממושכת.

לאחר מקרי ההריגה, החל המשטר להפעיל לחצים כבדים על המשפחות השכולות במטרה למחוק את עקבות הדיכוי. מקור מקומי המעורה בפרטים מסר כי פורקבגאני הגיע באופן אישי לבתיהן של חלק מהמשפחות ששכלו את יקיריהן וניסה ללחוץ עליהן לטעון כי ילדיהן נרצחו בידי "טרוריסטים" ולא בידי כוחות הביטחון, אולם המשפחות סירבו להיענות לדרישה.

רקע הפעילות של פורקבגאני מגלה מסלול ארוך בשירות מנגנוני האכיפה והביטחון של הרפובליקה האסלאמית. הוא הצטרף למשמרות המהפכה כבר בראשית שנות ה-80, ובשנות ה-2000 פיקד על יחידת בסיג' מקומית שהייתה אחראית על אכיפת חוקי השריעה, פעילות שכללה פשיטות על בתי מגורים, החרמת ציוד ומעצרים שרירותיים. בהמשך כיהן כמושל בושהר, ניהל את מטה הבחירות האזורי בבחירות השנויות במחלוקת משנת 2009, וכיהן כיו"ר מועצת העיר לפני שנבחר לפרלמנט.

מעורבותו של פורקבגאני בדיכוי אינה חדשה לתושבי האזור. עדויות מצביעות על כך שהיה שותף גם לדיכוי גלי המחאה הקודמים בשנים 2019 ו-2022. לאחר אירועי ינואר האחרונים, יצא פורקבגאני בהצהרות פומביות נגד המפגינים, כינה אותם "פורעים" והגדיר את המחאות כ"מבצע טרור". הוא אף קרא למערכת המשפט האיראנית לפתוח תיקים פליליים נגד כל המשתתפים ולהטיל עליהם את "העונשים הכבדים ביותר".

החשדות החמורים נגד חבר הפרלמנט מעוררים זעם רב בקרב הציבור באיראן, המצביע על הפער הבלתי נסבל בין תפקידו כנציג ציבור שאמור לדאוג לאזרחים לבין מעשיו בפועל כשהוא יורה בהם. האירועים בבושהר הם חלק מדיכוי נרחב וקטלני בהרבה: על פי מסמכים מסווגים ועדויות של צוותים רפואיים, יומיים בלבד של דיכוי אלים ב-8 וב-9 בינואר גבו את חייהם של למעלה מ-36,500 בני אדם ברחבי איראן, במה שנחשב לטבח הדיכוי הקטלני ביותר בהיסטוריה של המחאות במדינה.