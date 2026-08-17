בבלי
שמחה בחצר זוועהיל

ברית לבן האדמו"ר מזוועהיל

מאות חסידים ואדמו"רים השתתפו אתמול בשמחת ברית המילה לבנו של כ"ק האדמו"ר מזוועהיל שליט"א בהיכל הטישים בביתר עילית • התינוק נקרא על שם זקינו מרן האדמו"ר מראחמסטריווקא זצוק"ל • תיעוד מהשמחה

שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )

שמחה גדולה אפפה אתמול (יום ראשון) את חצר הקודש זוועהיל, עם הכנסת בנו של כ"ק האדמו"ר שליט"א לבריתו של אברהם אבינו. מאות חסידים ומקורבים, לצד אדמו"רים ורבנים, התכנסו בהיכל הטישים של החסידות בביתר עילית כדי להשתתף בשמחת בית הרבי ולאחל מזל טוב.

כבוד הסנדקאות הוענק לכ"ק האדמו"ר מלויצק שליט"א. התינוק קיבל את השם 'חי יצחק', על שם זקינו הגדול מרן האדמו"ר מראחמסטריווקא זצוק"ל.

בתום מעמד הברית המשיכה השמחה כשהקהל כולו עבר במשך שעה ארוכה לאחל מזל טוב לאדמו"ר שליט"א, ולאחר מכן התקיימה סעודת מצווה בהשתתפות כל הנוכחים.

שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )
שמחת הברית בזוועהיל (צילום: משה גולדשטיין )

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