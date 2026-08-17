ברית לבן האדמו"ר מזוועהיל

שמחה גדולה אפפה אתמול (יום ראשון) את חצר הקודש זוועהיל, עם הכנסת בנו של כ"ק האדמו"ר שליט"א לבריתו של אברהם אבינו. מאות חסידים ומקורבים, לצד אדמו"רים ורבנים, התכנסו בהיכל הטישים של החסידות בביתר עילית כדי להשתתף בשמחת בית הרבי ולאחל מזל טוב.

כבוד הסנדקאות הוענק לכ"ק האדמו"ר מלויצק שליט"א. התינוק קיבל את השם 'חי יצחק', על שם זקינו הגדול מרן האדמו"ר מראחמסטריווקא זצוק"ל.

בתום מעמד הברית המשיכה השמחה כשהקהל כולו עבר במשך שעה ארוכה לאחל מזל טוב לאדמו"ר שליט"א, ולאחר מכן התקיימה סעודת מצווה בהשתתפות כל הנוכחים.