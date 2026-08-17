תביעה בסכום של 105 מיליון דולר הוגשה כנגד עיריית ניו יורק על ידי משפחתו של רומנץ' מהאג'אן, נער בן 18 שנפטר בתאונת כרכרה בסנטרל פארק. לפי הטענות המפורטות בהודעת התביעה, זרם חשמלי תועה הוא שגרם לסוס להיבהל ולצאת לריצה בלתי מבוקרת, דבר שהוביל לתאונה הקטלנית.

המשפחה, שהגיעה לביקור מהודו, מפרטת בתביעה כי האסון התרחש כאשר נהג הכרכרה התרחק מהסוס על מנת לצלם תמונה של המשפחה. באותו רגע, כך נטען, הסוס נבהל כתוצאה ממתח חשמלי, והכרכרה יצאה משליטה. הכרכרה התנגשה בכרכרה נוספת והתהפכה, והנער נפל ממנה ונפצע באורח קשה. עורך הדין סאגאר צ'אדה ממשרד עורכי הדין ליאקאס, המייצג את המשפחה, מסר: "זו הייתה תאונה שניתן היה למנוע". לדבריו, "הטענות המוצגות בהודעת התביעה מתארות טרגדיה שניתן היה למנוע, שבאה לאחר שנים של אזהרות, אירועים קודמים וכשלונות ביישום אמצעי הגנה בסיסיים". התאונה התרחשה בסנטרל פארק כאשר הכרכרה הרתומה לסוס יצאה משליטה. רומנץ' מהאג'אן נפצע באורח קשה ולאחר מכן נקבע מותו בבית החולים. משטרת ניו יורק מסרה כי החקירה בנושא עדיין נמשכת.

התאונה החריגה בסנטרל פארק - צילום: מתוך רשתות חברתיות התאונה החריגה בסנטרל פארק | צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12

האירוע חידש את הדיון הציבורי בנוגע להפעלת כרכרות הסוסים בניו יורק. ארגון שימור סנטרל פארק הביע צער עמוק על מותו של הצעיר וחזר על קריאתו לאסור את פעילות הכרכרות. הארגון ציין כי מדובר באירוע השמיני הקשור לסוסים באזור סנטרל פארק במהלך 13 החודשים האחרונים.

התביעה מעלה שאלות לגבי אחריות העירייה בפיקוח על פעילות הכרכרות ואמצעי הבטיחות שננקטו. המשפחה טוענת כי העירייה לא נקטה באמצעים מספקים למניעת תאונות מסוג זה, למרות אזהרות חוזרות שהתקבלו לאורך זמן.