במוצאי שבת האחרונה, בשעה 21:50 לפי השעון המקומי, אירע שוד נועז במוזיאון האזורי הבין-תחומי בעיר מסינה שבאי סיציליה שבאיטליה. ארבע יצירות אמנות בעלות ערך רב נלקחו מהמוזיאון, כאשר הגנבים הצליחו לפעול מבלי להפעיל את מערכות האזעקה במקום.

היצירות שנגנבו כוללות שלושה לוחות עץ מצוירים המהווים חלק מיצירה בשם "פוליפטיך סן גרגוריו", וכן לוח עץ דו-צדדי נוסף עם ציור יקר ערך, שהוצא ישירות מתוך ויטרינת תצוגה מאובטחת. חוקרי המשטרה פועלים בהנחה ראשונית שהשוד בוצע לפי הזמנה מוקדמת עבור השוק השחור.

היצירות מיוחסות לאמן אנטונלו דה מסינה, אחד מגדולי הציירים בתקופת הרנסאנס המוקדם במאה ה-15. היצירה "סן גרגוריו" צוירה בשנת 1473, והלוח הדו-צדדי הקטן שימש ככל הנראה לשימוש אישי של האמן. העובדה שהציורים מצוירים על לוחות עץ מנעה מהגנבים אפשרות לגלגל אותם.

מנהלת המוזיאון, מריסה מרקוריו, הביעה את המומתה מהאירוע ואמרה כי "אנחנו המומים ממה שקרה", ותיארה את השוד כ"אובדן גדול למוזיאון, לעיר, לקהילה ולעולם האמנות". ראש עיריית מסינה, פדריקו באסילה, הביע את כעסו על "המעשה הפלילי הנתעב" והוסיף כי "מורשת השייכת לכל תושבי מסינה חוללה. מסינה לא תיתן להיסטוריה שלה להישדד".

האירוע מצטרף לשורה של מקרי שוד במוזיאונים ברחבי אירופה בחודשים האחרונים. לפני מספר ימים הצליחה המשטרה באיטליה לאתר ציורים של האמנים סזאן, רנואר ומאטיס בשווי 9 מיליון אירו שנלקחו תוך דקות ספורות. כמו כן, בוצעה פריצה למוזיאון הלובר בפריז שבה נגנבו תכשיטים בשווי 88 מיליון אירו.