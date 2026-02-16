שלוש נשים ישראליות שענדו שרשרת מגן דוד ודגל ישראל גורשו ממוזיאון מרכזי בספרד לאחר שהמון החל להתגודד סביבן וקרא לעברן קריאות "רוצחות עם" | הסדרנים אמרו להן שהעובדה שהן יהודיות "מפריעה", וגירש אותן למרות שאחת מהן אמרה כי היא ניצולת שואה (בעולם)
מוזיאון השייך למוסד הסמיתסוניאני תלה דיוקן חדש ומרשים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בגלריה הלאומית לפורטרטים | במקביל הוסר טקסט נלווה שהתייחס לשתי ההדחות שלו, ולמתקפה על גבעת הקפיטול | השינוי קרה לאחר איום ישיר של הבית הלבן על המוזיאון (בעולם)
המנעול המסתורי מפרס העתיקה שמצליח להדהים את המדענים גם אחרי 800 שנה | מה הסוד מאחורי "הכספת הבלתי פיצוחה" מהמאה ה-13, מלאכת מחשבת של אומנות ואבטחה שמותירה אפילו את טכנולוגיית המיגון המודרנית פעורת פה (בעולם)
מוזיאון גוף האדם בהולנד הוא בעצם ענק בגובה 35 מטרים שבולע את המבקרים אל תוך המכונה האנושית המופלאה | משיטוט בתוך פצע פתוח ועד קפיצה על לשון רועשת, החוויה החושית שגורמת להרגיש קטנים בתוך גוף גדול (חדשות בעולם)
במהלך ביקור במוזיאון נחשף ישראל שפירא לארון קבורה עתיק, גלוסקמה קטנה, ועליה כתובת עתיקה: "שמעון בן אליעזר". לפי החופר, על גלוסקמה סמוכה נכתב "חשמ..." – חשמונאי | האם אי־פעם נדע בוודאות היכן נקברו מתתיהו ובניו? (חדשות)
משרד האדריכלים הנורבגי הנודע Snøhetta זכה בתחרות הבינלאומית לתכנון "מוזיאון האמנות מפרץ צ'יינטאנג" בסין | המבנה, המשתרע על פני 18,000 מ"ר, מעוצב בהשראת תנועת המים ומציג מבנה גלי המתמזג עם הנהר ויוצר שער תרבותי חדש לעיר (אדריכלות)
בית הכנסת ההיסטורי ימבול בשכונת בלאט באיסטנבול נפתח מחדש לאחר שנתיים של שיקום מקיף | הפתיחה מציגה לתיירים ולציבור המקומי תערוכה מרתקת בשם "חדרים נשכחים", הכוללת חפצים נדירים שהתגלו בחדר אחסון נסתר (חדשות בעולם)
בעקבות גניבת התכשיטים ההיסטורית מהמוזיאון הידוע בפריז, עשרות מנהלי מוזיאונים בכירים מרחבי העולם מתאגדים באיגרת תמיכה פומבית והצגת חזית מאוחדת נגד איומי פשע תרבותי גלובלי | "המוזיאונים אינם מבצרים - תפקידם לשתף את מורשת האנושות, למרות הסכנות הגוברות" (בעולם)
המוזיאון החדש, שתוכנן על ידי אמן הדאטה רפיק אנאדול וממוקם בלב גראנד LA במרכז לוס אנג'לס, מבטיח לחולל מהפכה עולמית בתחום חוויות האמנות הדיגיטלית - עם גלריות חדשניות, חדר אינפיניטי טריפי, אוצרות מבוססות מודלים ג'נרטיביים ומודל טבע תעשייתי שנשען על מיליוני דגימות טבע | מדובר בציון דרך תרבותי מהותי עבור העיר והאזור (טכנולוגיה)
אחת מהקברים המפוארים והמורכבים בעמק המלכים שבמצרים, מקום המנוחה של אחד מבין הפרעונים המרכזיים של תור הזהב בממלכה המצרית, נפתח השבוע למבקרים | הפרויקט, שנמשך מעל לשני עשורים והובל בשיתוף פעולה בינלאומי עם מומחים יפנים ועם אונסק"ו, מהווה אבן דרך במאמצי מצרים להחזיר לעצמה את מעמדה על מפת התיירות העולמית, במיוחד לקראת חנוכת המוזיאון המצרי הגדול (בעולם)
המוזיאון הפופולרי, הבית לאוסף הגדול בעולם של עבודות וינסנט ואן גוך, מזהיר כי ייאלץ לסגור את שעריו אם המדינה לא תספק לו תקציב נוסף של 2.5 מיליון אירו בשנה לטובת תיקונים חיוניים בתשתית | המחלוקת המשפטית, שנמשכת כבר שנתיים, שמה במבחן את התחייבות הממשלה ההולנדית מהסכם היסטורי מ-1962 להבטחת קיומו ותחזוקתו של המוסד התרבותי - ומעוררת דאגה לעתידו של אחד מסמלי התרבות המרכזיים בהולנד (בעולם)
מהרחוב הסוער של לודגייט היל ועד לאולמות המוזיאון החדש בסמית'פילד: יצירת הפיראנות של בנקסי - שהפכה את תיבת השמירה המשטרתית למופע חי ונועז - עוברת לשימור ולהצגה ציבורית כחלק מפרויקט תרבותי בהיקף 437 מיליון פאונד, שמבקש לאחד בין אמנות רחוב עכשווית לבין סיפור רב־דורי של עיר עולמית | בכך לונדון מסמנת מהלך אסטרטגי לחיבור בין עבר מפואר, הווה אורבני ותשתית תרבותית בינלאומית שתמשוך מיליוני מבקרים (בעולם)