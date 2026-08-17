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איראן

שיר חדש מטהרן מעורר חשדות: האם מוג'תבא חמינאי באמת חי?

תיעוד שפורסם על ידי המשטר האיראני ובו מנהיגו העליון לצד הנשיא מעורר ספקות ברשת בשל איכותו הנמוכה והמראה החריג של חמינאי • חשבונות רבים טוענים: "זיוף בבינה מלאכותית"

תומכי מוג'תבא בסרטון חדש: 'הוא חי ושלם' (צילום: מסך)

ניסיון של להפיג שמועות על מצבו של מנהיגו העליון, מוג'תבא חמינאי, הסתיים בתוצאה הפוכה. סרטון שפורסם ברשתות החברתיות על ידי חשבונות המזוהים עם איראן, ובו נראה חמינאי בפגישה עם הנשיא מסעוד פזשכיאן, עורר גל של ספקות באשר לאמיתותו.

התיעוד, שנועד להוכיח כי המנהיג העליון חי ומתפקד, התקבל בציניות רבה בקרב גולשים רבים. במקום להרגיע את הדעות, הסרטון דווקא הגביר את החשדות סביב מצבו של חמינאי, שכמעט ולא הופיע בפומבי בתקופה האחרונה.

העובדה שהאיכות הטכנית של הסרטון נמוכה במיוחד ומטושטשת היא שמעוררת את רוב הספקות. בתקופה שבה מצלמות רגילות מסוגלות לתעד ברזולוציה גבוהה ביותר, הבחירה בתיעוד באיכות ירודה נתפסת כחשודה. משתמשים רבים ברשת מצביעים גם על תנועות גוף נוקשות ובעות פנים מוגבלות, שאינן נראות טבעיות.

תומכי מוג'תבא בסרטון חדש: 'הוא חי ושלם'
תומכי מוג'תבא בסרטון חדש: 'הוא חי ושלם' | צילום: צילום: רשתות חברתיות

הספקות הובילו במהירות להאשמות על שימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית. גולשים רבים העלו את האפשרות שהתיעוד עבר עיבוד דיגיטלי או אף נוצר כולו באמצעות כלי בינה מלאכותית מתקדמים. לטענתם, דווקא הניסיון להציג "ראיה" לחייו של המנהיג העליון מעלה סימני שאלה נוספים.

נקודה נוספת שמעוררת תמיהה היא מראהו של חמינאי בסרטון. מי שמטילים ספק באותנטיות התיעוד מציינים כי הוא נראה בריא באופן יוצא דופן, בניגוד לדיווחים ולשמועות שהתפרסמו על מצבו בעקבות התקיפה שבה נהרג אביו, עלי חמינאי.

העיתון "Arab Times Online" התייחס אף הוא לסוגיה, ושאל מדוע המשטר האיראני בחר לפרסם דווקא כעת תיעוד באיכות כה ירודה, ומה בדיוק הוא מנסה להוכיח באמצעותו. השאלות הללו נותרו ללא מענה, והספקות ממשיכים להתגבר.

איראןבינה מלאכותיתמסעוד פזשכיאןמוג'תבא חמינאי
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