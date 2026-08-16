חיל האוויר של איחוד האמירויות ( צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות @modgovae )

דיווחים שפורסמו לאחרונה מעלים טענות חמורות לפיהן איחוד האמירויות העבירה במחתרת סכומי עתק למשטר האיראני. על פי מקורות לא מזוהים בטהראן, אבו דאבי הסכימה להפשיר נכסים איראניים מוקפאים בהיקף של 10 עד 20 מיליארד דולר. הדיווחים מוסיפים כי כ-3 מיליארד דולר כבר הועברו בפועל, יחד עם כשני טונות זהב המוערכות בכ-283 מיליון דולר, וכן סיוע בהעברת כ-15 מטוסי נוסעים משומשים לשיקום מערך התעופה האזרחית של איראן.

הפרשה נחשפה לראשונה בסוכנות הידיעות רויטרס ביוני 2026 על ידי ארבעה מקורות שונים. על פי הדיווחים, המהלך נועד לאפשר לאמירויות להימנע מאיומים ותקיפות איראניות ישירות על תשתיות האנרגיה והמסחר שלה, בצל המתיחות האזורית מול ארצות הברית וישראל. גורמים באיראן תיארו זאת כניסיון "לקנות שקט".

לוחמים באיחוד האמירויות ( צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות )

הטענות אינן מבוססות רק על מקורות דיפלומטיים, אלא גם על נתוני מעקב טיסות מתועדים. מטוס מנהלים של חברת "רויאל ג'ט" מאבו דאבי, הנושא את סימן הרישום A6-RJA, תועד כשהוא מבצע ב-11 וב-12 באוגוסט 2026 שתי טיסות קצרות לאיראן. הטיסה האחת הייתה לנמל התעופה מהראבאד בטהראן, והשנייה לנמל פאיאם ליד כרג'. המטוס שהה על הקרקע בכל ביקור בין חצי שעה לשעה בלבד, ולאחר מכן חזר לאמירויות. דקה אחרי דקה: העיתונאי מגלה כיצד הוברח טראמפ ממטוס הנשיאות למשאית הקייטרינג ישראל גרוס | 13.08.26 עובדה זו מאשרת קיומם של מגעים אינטנסיביים בין שתי המדינות, אם כי אין הוכחה ישירה לכך שהמטוס נשא מטען חריג. עם זאת, התזמון והתדירות של הטיסות מעוררים חשד בקרב משקיפים אזוריים. כאמור, הדיווחים הראשונים טענו כי המהלך נועד לאפשר לאמירויות להימנע מתקיפות איראניות על תשתיות חיוניות.

ארה"ב במצר הורמוז ( צילום: צבא ארה"ב , סנטקום )

מנגד, משרד החוץ של איחוד האמירויות דחה את הטענות על הסף. כבר עם פרסום הדיווחים הראשונים בקיץ, הגדירו גורמים רשמיים באבו דאבי את הדיווחים כ"שגויים לחלוטין וחסרי בסיס", והדגישו בחד-משמעות כי לא בוצעו כל העברות של כספים איראניים מוקפאים דרך המערכת הבנקאית בשטחם. גורמים באמירויות מבהירים כי רמת האמון מול משטר האייתוללות נמוכה ביותר, וכל הסדר עתידי מחייב ערבויות מוצקות.

במקביל, הדרג הדיפלומטי בוושינגטון נמנע מאישור הממצאים הספציפיים בנוגע להעברות, תוך המשך אכיפת סנקציות הדוקות על ערוצי המסחר הבלתי חוקיים של טהראן. כידוע, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר לאחרונה אזהרה חריפה לעבר איראן, כאשר הבהיר כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית בין המדינות קצר ביותר.

אימון איחוד האמירויות - צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות @modgovae אימון איחוד האמירויות | צילום: צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות @modgovae 10 10 0:00 / 1:00

הפרשה ממשיכה לחשוף את המורכבות שבין אינטרסים כלכליים, חששות ביטחוניים ודיפלומטיה חשאית במפרץ הפרסי. בעוד איראן ועומאן מקדמות בחשאי תוכנית לשליטה על תנועת הספנות במצר הורמוז, נראה כי גם אבו דאבי מנסה למצוא את דרכה בין הפטיש לסדן. השאלה המרכזית היא האם מדובר בניסיון לגיטימי להימנע מהסלמה, או בפרצה מסוכנת בחזית האזורית מול המשטר האיראני.

יצוין כי בימים האחרונים התחדדה המתיחות במפרץ הפרסי לאחר הצהרות חוזרות של טראמפ בנוגע למצר הורמוז. הנשיא האמריקני הבהיר כי ארה"ב תשוב לפעולה צבאית עוצמתית במידה והשיחות עם איראן לא יעלו יפה. על רקע זה, נראה כי האמירויות מנסה לנווט בזהירות רבה בין הלחצים האמריקאיים לבין האיומים האיראניים הישירים.