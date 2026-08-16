במוצאי שבת קודש אותרו מלי וליאל יהלומי בבואנס איירס שבארגנטינה, לאחר שבוע של מאמצי חיפוש נרחבים. מהחקירה הראשונית שנערכה במקום התברר כי השתיים תכננו את היעלמותן מראש, מטעמים אישיים הקשורים לענייני כספים, ואף התכוונו להמשיך ממנה ליעד נוסף.

השתיים תושאלו על ידי שוטרי המשטרה הארגנטינאית בנוכחות נציג המשטרה הישראלית בדרום אמריקה, ולאחר מכן שוחררו לדרכן כיוון שלא התגלה חשד לביצוע עבירה פלילית. ב'חדשות 12' פורסמו תמלילי התשאול הראשוני שנערך זמן קצר לאחר שנמצאו.

"רוצות להתנתק מהכול"

בתמלול שפורסם מהחקירה הראשונית, נחשפת שיחה קצרה בין השוטר הארגנטינאי וולטר לבין השתיים. "מה קרה?" פתח השוטר. "אנחנו פשוט רוצות להתנתק מהמשפחה, מהמדינה", השיבו מלי וליאל.

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השוטר המשיך לברר: "מישהו מאיים עליכן? מנסה לסחוט אתכן?" השתיים השיבו בשלילה חד־משמעית: "לא, אף אחד". כשנשאלו אם הן בורחות בשל חובות כספיים, שוב השיבו בשלילה והוסיפו: "אנחנו פשוט רוצות לעזוב הכול".

"לא סיפרו את הסיפור במלואו"

גורם בכיר במשטרה הישראלית הביע תסכול בעקבות החקירה: "רצינו מאוד לחקור אותן בצורה יסודית ועמוקה, כי אנחנו לא מבינים עד הסוף מה המניע. לצערנו במשטרת ארגנטינה אמרו לנו: 'אין לכם סמכות לנהל את סוג החקירה שאתם רוצים לבצע'".

הגורם הוסיף: "לכן הסתפקנו בשאלות ותשובות קצרות שלהן. הן שיתפו פעולה, אבל לתחושתנו – לא סיפרו את הסיפור במלואו. בשורה התחתונה – הן טוענות שעזבו את ישראל מרצונן".

מאמצי חיפוש בינלאומיים

במהלך השבוע שחלף מאז ההיעלמות, הפעילה המשטרה מאמצים נרחבים לאיתור השתיים. בהנחיית מפכ"ל המשטרה רב־ניצב דני לוי, הוקמו חפ"קים בארץ ובחו"ל שפעלו מסביב לשעון. כ־300 חוקרים עבדו במקביל, תוך שיתוף פעולה עם ארגון היורופול ומשטרות מדינות שונות.

החקירה הועברה ליחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, לאחר שהתגבשה הערכה כי אין מדובר באירוע חטיפה או פגיעה על רקע לאומני. האינדיקציה הראשונה על מיקומן של השתיים התקבלה ביום שישי בערב, והובילה לאיתורן בבואנס איירס.

על פי הנתונים שהתגלו בחקירה, מלי וליאל תכננו את ההיעלמות מבעוד מועד. התכתבות סלולרית שנמצאה בין האם לבתה חשפה כי ליאל הצטרפה לתוכנית מרצונה, כאשר כתבה לאימה: "אני אלך איתך לכל מקום".

פרטים נוספים על התכנון

במהלך החקירה התגלו פרטים נוספים על אופן התכנון. השתיים מחקו אפליקציות מהטלפונים הסלולריים שלהן, וביצעו פעולות נוספות שנועדו למנוע מעקב אחריהן. בנוסף, התברר כי הן השתמשו באפליקציית ג'ימיני ושאלו שאלות שעשויות להיות קשורות לתכנון המסלול והמסע.

על פי ההערכה, מלי יהלומי יצאה לחו"ל מספר פעמים קודם לכן, כדי ללמוד את השטח ולהיערך לתוכנית ההימלטות. מצלמות אבטחה בווינה תיעדו את השתיים עוזבות את הדירה שבה שהו עם כלל חפציהן האישיים, כאשר לא נראה אדם נוסף עמן.

גורם במשטרה ציין כי "השתיים עזבו מרצונן. נציג המשטרה וידא כי לא נשקפת סכנה לחייהן, וכי הן אינן מאוימות ויכולות להמשיך בדרכן". עם זאת, החוקרים מעריכים כי ייתכן שמישהו אף הדריך את השתיים לאורך הדרך, אך פרט זה עדיין נבדק.