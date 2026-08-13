במבצע חילוץ יוצא דופן שנמשך שישה ימים, חילצו שוטרי משטרת טקומה שבמדינת וושינגטון 60 חתולים וגורים מסירת מפרש נטושה שעגנה מול חוף אוון. הסירה, שאורכה כ-12 מטר, שימשה מקום מחיה לעשרות בעלי החיים בתנאים קשים.

המבצע החל בתחילת חודש אוגוסט, כאשר שוטרים שהגיעו לסירה גילו למעלה משלושים חתולים החיים בתנאים קשים. רבים מהחתולים נמצאו כשהם סובלים מתת תזונה ומפחד. במהלך ששת הימים התברר כי מספר החתולים גדול בהרבה מהערכות ראשוניות, והמשטרה המשיכה לחלץ חתולים נוספים מהסירה.

לאחר שהחתול האחרון ירד מהסירה, פרסמה המשטרה הודעה בה נכתב: "החתול האחרון ירד מהסירה. באמת הפעם!". עם זאת, הרשויות הבהירו כי בשל יכולתם הידועה של חתולים להסתתר במקומות נסתרים, ימשיכו לבצע חיפושים בסירה כדי לוודא שלא נותר אף חתול.

למעלה מארבעים חתולים הועברו לטיפול האגודה ההומנית של טקומה ומחוז פירס, ושאר החתולים נמסרו למשפחות אומנה. המשטרה פנתה לציבור בבקשה שלא לעלות לסירה ללא אישור, לאחר שמחלצת חתולים פרטית עלתה לסירה בשעות הלילה ולכדה שני חתולים. במשטרה הבהירו כי העלייה הבלתי מורשית סיבכה את החקירה הפלילית הנמשכת בנוגע לבעל הסירה.