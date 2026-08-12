מקרה יוצא דופן אירע השבוע בתיכון בארקנסו שבארצות הברית, כאשר שחקן פוטבול גילה במהלך אימון נחש ארסי שהסתתר מתחת לריפוד הפנימי של הקסדה שלו.

לאחר סיום החימום, הבחין השחקן בתנועה מוזרה בתוך הקסדה ופנה מיד למאמן. כשהצוות הסיר את הריפוד הפנימי, התגלה לפניהם נחש באורך של כשישים סנטימטרים, שזוהה כנחש מסוג "מוקסין מים" – נחש ארסי המצוי באזורים אלה.

מנהל האתלטיקה של התיכון תיאר את המקרה כ"הלם מוחלט", והוסיף בהומור כי הסיכוי שלו לזכות בלוטו גבוה יותר מאשר לחזות במקרה כזה במהלך עשר שנות עבודתו בתפקיד.

אנשי שירותי בעלי החיים הגיעו למקום, הכניסו את הנחש לשקית והעבירו אותו לאזור מיוער הרחק מבית הספר. השחקן, שלא נפגע כלל, המשיך באימון עם קסדה אחרת.

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גורמי שירותי בעלי החיים ניצלו את ההזדמנות כדי להפיץ המלצה חשובה: לפני לבישת קסדה, נעליים, כפפות או כל ציוד שהיה בחוץ, מומלץ לבדוק אותו בקפידה – בדיקה של מספר שניות עשויה למנוע מפגש מסוכן עם בעלי חיים.