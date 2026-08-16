הנשיא האמריקני דונלד טראמפ דחה בתוקף דיווחים על תנאי מחייה קשים על נושאת המטוסים "אברהם לינקולן", וזאת למרות קריאות של מחוקקים לפתוח בחקירה בנושא. בתגובה לשאלות כתבים, טען הנשיא כי הספינה לא שהתה בים "כמעט מספיק זמן", ודחה את הטענות לפיהן משפחות של למעלה מ-5,000 אנשי הצוות מודאגות לשלומם. כאשר הועלתה בפניו דאגת בני המשפחה, השיב במהירות: "לא, הם לא". טראמפ ציין כי נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון" כבר בדרכה להחליף את ה"אברהם לינקולן" בפריסתה במזרח התיכון.

מזכיר ההגנה פיט הגסת' תמך בעמדת הנשיא וטען כי הדיווחים על התנאים בספינה "הוצגו בצורה מסולפת לחלוטין". לדבריו, "חלק מהפריסות ארוכות יותר מאחרות, ויש לי יותר כבוד והערכה למלחים האלה מכל אחד אחר. מה שהם עושים בים הפתוח בתנאים המורכבים האלה עם פחות עגינות בנמלים – זה מדהים".

גם מזכיר הצי בפועל, האנג קאו, הגיב לדיווחים ומסר כי לא אירעו אבדות בנפש וכי "מספר קטן של מקרים נפשיים טופלו". קאו הוסיף כי תפריטי הארוחות הותאמו בעת מחסור באספקה טרייה "מבלי שפוספסה ארוחה אחת", והאשים את התקשורת בניסיון "לצייר את הלוחמים שלנו כקורבנות", דבר שלטענתו מסיט את תשומת הלב מהאיום המרכזי. קאו שיבח את עמידות הצוות והדגיש כי "אין ספק שהצעירים והצעירות שלנו נדחקו לקצה גבול היכולת – אך הם מעולם לא נשברו. הם עייפים בצדק – אך מעולם לא יצאו מהקרב". הבית הלבן לא הוסיף הצהרה נוספת מעבר להפנייה לדברי הנשיא.

ההצהרות הגיעו בעקבות תחקירים בכלי תקשורת צבאיים שהצביעו על שחיקה משמעותית בקרב הצוות בספינה, השוהה בים תשעה חודשים ולא עגנה בנמל מזה למעלה מ-200 ימים. הדיווחים חשפו מחסור במוצרי היגיינה, בעיות במערכות המים ומקרים של מלחים שניסו לקפוץ למים. בעקבות הממצאים, סנאטורים משתי המפלגות, ביניהם ריצ'רד בלומנטל ורובן גאלגו, דרשו לפתוח בחקירה רשמית. המצב בנושאת המטוסים משקף עומס רחב בצי האמריקני, הנאלץ להאריך פריסות של נושאות מטוסים בים בשל המלחמה המתמשכת באיראן.

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דיווחים בתקשורת הצבאית והבינלאומית מפרטים את התנאים על סיפון נושאת המטוסים. על פי הממצאים, הצוות סבל ממחסור במוצרי היגיינה בסיסיים כגון סבון ומשחת שיניים. בתקופות מסוימות אף צומצמו הארוחות בשל קשיי אספקה, והתבססו על מנות מוגבלות שכללו חצי כוס אורז ושתי טורטיות בלבד.

לצד המחסור במזון, נרשמו תקלות במערכות הספינה ובמערכות האינסטלציה. הדיווחים מצביעים על מקלחות מעובשות, מחסור ממושך במים חמים והשבתה של שירותי הכביסה במשך שבועות. המלחים נדרשו לפעול במשמרות של 12 עד 16 שעות ביממה תחת עומס מבצעי כבד וללא ימי מנוחה.

המצוקה על הספינה החריפה בעקבות הארכת הפריסה והיעדר עגינה בנמלים במשך למעלה מ-200 ימים ברציפות. העומס והשחיקה הובילו לירידה במורל הצוות, ובדיווחים נמסר על מקרים שבהם מלחים ניסו לקפוץ למים או איימו לעשות כן.