עיתונאי סוכנות הידיעות רויטרס, גראם סלאטרי, פרסם תיאור מפורט של הטיסה המוזרה שבה השתתף יחד עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ - או לפחות כך חשב. "מההתחלה משהו לא התחבר", כך הוא פותח את דבריו, ומתאר כיצד הוברח הנשיא במכולת קייטרינג בעוד העיתונאים טסו במטוס אחר.

האירועים החלו בסיום פסגת מנהיגי נאט"ו באנקרה שהתקיימה ביולי 2026. טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו הודעה מפתיעה: הוא לא יטוס חזרה לארצות הברית במטוס הנשיאותי החדש שקיבל במתנה מקטר בשנה הקודמת. במקום זאת, לטענתו, שלח את המטוס מראש לבסיס חיל האוויר מילדנהול באנגליה כדי לאפשר לאנשי השירות לסייר בו. אולם הוא לא הסביר כיצד בדיוק יגיע בעצמו לוושינגטון.

סלאטרי, שהיה חלק מקבוצת העיתונאים המלווה את הנשיא, מתאר: "השינוי בלוח הזמנים היה מבלבל, וההסבר שנתן טראמפ נראה בלתי סביר לחלוטין". העיתונאים החלו לשאול זה את זה האם איראן תכננה מזימה קונקרטית להתנקש בחיי הנשיא.

למעשה, אף אחד מהעיתונאים לא האמין לתירוצים שהוצגו, והלחץ בקרב סגל העיתונות החל לעלות. "בהתחלה, מסלול הנסיעה המדויק שלנו נותר תעלומה", מספר סלאטרי. "הנחנו שאנו עדיין בדרכנו חזרה לוושינגטון כמתוכנן, לאחר העצירה בממלכה המאוחדת. אם תחושת הבטן הראשונית שלנו לגבי חשש ביטחוני הייתה נכונה, המטוס שהתקבל מקטר - שחסר תכונות בטיחות מסוימות - לא היה מתאים".

העיתונאים הבינו שהם צפויים לטיסה מסוכנת בהרבה מהרגיל. טראמפ עורר, שלא במתכוון, ספקולציות רבות לגבי איומים פוטנציאליים במהלך היום האחרון של הפסגה. הנשיא חזר מספר פעמים במסיבות העיתונאים באנקרה על הטענה שהאיראנים מבקשים לחסל אותו, וכי הוא "במקום הראשון שלהם ברשימה".

בעת שנפגש עם מנהיגים שונים - מנשיא סוריה אחמד אל-שרע ועד מנהיג אוקראינה וולודימיר זלנסקי - הוא העלה שוב ושוב בשיחות עם עיתונאים את ניסיונותיה הממושכים של איראן להרוג אותו. לאחר מסיבת עיתונאים שבה התחמק מרוב השאלות על החלפת המטוסים, התחושה שמשהו אינו כשורה רק התעצמה.

סלאטרי ממשיך ומתאר: "כאשר עלינו על מה שהאמנו שהוא כלי הטיס הנושא את הנשיא, אנשי צוות הבית הלבן הורו לעיתונאים לסגור את סוככי החלונות. כשדרשנו הסבר, נאמר לנו כי מדובר בבקשת השירות החשאי. כמי שטס במטוס הנשיאותי בעבר, ידעתי שדרישה זו חריגה לחלוטין".

רק כעבור שבועות התברר שההוראה נועדה לסייע בהסתרת מבצע חסוי: טראמפ עזב את המטוס באמצעות משאית אספקת מזון ועלה על מטוס ממשלתי אחר בשל חשש ביטחוני. במטוס עצמו, קשה מאוד להשיג תשובות, שכן מסיבות ביטחוניות אין לעיתונאים גישה לרשת אלחוטית.

"הטיסה מאנקרה למילדנהול עברה ללא אירועים מיוחדים, אך היה קשה להירגע", מספר העיתונאי. "האמנו בטעות כי הנשיא יכול להופיע בכל רגע, והנסיבות שסבבו את הטיסה נותרו תעלומה. אך כשנחתנו באנגליה בשעות הערב המאוחרות, המסע קיבל תפנית יוצאת דופן נוספת".

כאשר ירדו מהמטוס, העיתונאים ראו את טראמפ יורד מחלק אחר של כלי הטיס - חלק מתרגיל ההטעיה בדיעבד. אנשי הבית הלבן ביקשו מהעיתונאים לעקוב ברגל אחר טראמפ בעודו צועד לעבר המטוס הקטרי שחנה במרחק מאות מטרים. סוכני השירות החשאי איגפו את הנשיא ורכב שטח שחור התקדם לאט לצידם.

סלאטרי מספר שמשהו כבר אז נראה לו חשוד מאוד: "התמרון נראה לי מיד דרמטי וקולנועי באופן בולט, במיוחד כיוון שלא היית בטוח מה מטרתו". לאחר שעלו על המטוס החדש והמריאו, איש צוות הבית הלבן סיפק לעיתונאים תדפיס של פוסט מרשת Truth Social של טראמפ, שכלל תמונה חשוכה של אנשי שירות ומשפחותיהם.

ברגעים שלאחר מכן ביקר הנשיא בתא העיתונות, שם הפנו אליו העיתונאים שאלות על הסיבות האמיתיות לכך שלא לקח את המטוס הקטרי לאנגליה. לא היה ברור במשך חודש נוסף שטראמפ כלל לא נסע איתם למילדנהול ושהיה מעורב מטוס שלישי.

במהלך הטיסה הוא הכחיש כי חששות ביטחוניים היו גורם. אך כאשר סלאטרי הפתיע ושאל אותו מדוע היו חייבים לסגור את סוככי החלונות, הוא הודה באיומים המתמשכים שעימם הוא מתמודד מצד איראן.

"אבל אם אני הולך, אתם הולכים. נכון?" אמר טראמפ לעיתונאים. "אולי מתישהו תרצו להחליף מקצוע".