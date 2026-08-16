ארגון החיזבאללה פרסם הודעה רשמית על מותו של עלי סמיר אל־חאג' חסן, שחוסל בתקיפה שביצע צה"ל בעיירה אנסאר שבדרום לבנון. בהודעת הארגון צוינו גם שמות רעייתו, זינב מהדי נצר א־דין, וארבעת ילדיהם, שנספו אף הם במהלך התקיפה.

בערוצי התקשורת המזוהים עם חיזבאללה הוצג אל־חאג' חסן כ"מפקד השאהיד". באחד הפרסומים נכתב כי "חיזבאללה וההתנגדות האסלאמית מודיעים לאוהביהם על השאהידים", ולאחר מכן פורטו שמותיהם של המפקד ובני משפחתו.

על פי הנתונים שפרסם צה"ל, אל־חאג' חסן לא היה פעיל רגיל בשטח. הוא כיהן כמפקד גדוד ביחידת כוח רדואן, שהיא יחידת העילית של ארגון חיזבאללה, והיה חלק ממערך הפיקוד המבצעי של הארגון בדרום לבנון.

התקיפה בוצעה בעקבות פעילות של חיזבאללה כנגד כוחות צה"ל באזור הביטחון, שבמהלכה נפצעו שלושה חיילים. בתגובה לכך תקף צה"ל מפקדה של חיזבאללה באזור אנסאר, שם שהה אל־חאג' חסן באותה עת.

לפי הנתונים שפרסם צה"ל, המפקדה ששימשה יעד לתקיפה הייתה מרכז לניהול ופיקוד על הפעילות המבצעית של הארגון באזור, ולכן אל־חאג' חסן היה יעד מרכזי בפעולה.

פרטים נוספים על פעילותו של אל־חאג' חסן פורסמו בחשבונות המזוהים עם מתנגדי חיזבאללה. על פי הטענות שפורסמו, משפחתו הגיעה במקור מהעיירה שמסטר שבבקעת הלבנון, והוא העביר את בני משפחתו להתגורר בדרום לבנון. לפי אותם מקורות, המעבר נועד ליצור הסוואה ולהקשות על איתור פעילותו המבצעית.

גם עברו של אל־חאג' חסן בזירה הסורית עלה לאחר חיסולו. חשבון לבנוני המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה טען כי אל־חאג' חסן השתתף בעבר בלחימה בסוריה, ואף התייחס בעצמו להשתתפותו במערכה נגד הסורים תחת הסיסמה המזוהה עם ההגנה על קבר זינב: "לא תישבה זינב פעמיים".

טענה זו משתלבת בתמונה הכללית של כוח רדואן וחיזבאללה, שאנשיו צברו במהלך השנים ניסיון קרבי נרחב בזירה הסורית לצד משטר אסד.

חיסולו של אל־חאג' חסן מהווה פגיעה בשדרת הפיקוד המבצעית של חיזבאללה בדרום לבנון. מדובר בקצין שכיהן בכוח רדואן, יחידה שנבנתה ככוח העילית של הארגון ונועדה לבצע פעולות התקפיות כנגד ישראל.

על פי הטענות שפורסמו לאחר החיסול, אל־חאג' חסן עסק גם בתכנון מארבים נגד כוחות צה"ל. לפיכך, החיסול עשוי להשפיע על מערך הפיקוד והתכנון המבצעי של הארגון באזור.