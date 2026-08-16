אסון קשה התרחש בשבוע שעבר באגם קאריבה שבזימבבואה, כאשר מעבורת התהפכה בגלים עזים. ארבעה ימים לאחר האירוע הטראגי, מספר ההרוגים עלה ל-72 נפשות, כאשר 18 מהם ילדים. כוחות החילוץ הצליחו לאתר 26 גופות נוספות במהלך הימים האחרונים.

המעבורת יצאה לדרכה מהעיירה קאריבה לכיוון קהילות כפריות ויישובי דייגים בצפון מערב המדינה. באזור זה הכבישים במצב ירוד והתחבורה הציבורית מוגבלת ביותר, כך שהמעבורת מהווה עורק תחבורה מרכזי עבור התושבים המקומיים.

המסע הסתיים בטרגדיה כבר תוך זמן קצר מהיציאה. המעבורת נקלעה לגלים חזקים והתהפכה. מספר הנוסעים המדויק שהיו על המעבורת עדיין אינו ידוע בוודאות, אך לפי ההערכות היו על הסיפון כ-153 נוסעים, בעוד שהקיבולת המותרת של המעבורת היא 90 נוסעים בלבד.

סוכנות ניהול האסונות של זימבבואה דיווחה כי 77 אנשים חולצו מהמים בחיים. במקביל, הרשויות עדיין אינן יכולות לקבוע בוודאות כמה אנשים נותרו נעדרים.

היקף האסון התגלה במלואו רק בשלב מאוחר יותר. בתחילה לא היה ידוע כמה ילדים שהו על המעבורת, בין השאר מכיוון שילדים מתחת לגיל מסוים לא נספרו ברשימת הנוסעים לצורכי הכרטוס.

רשימת הנספים שפרסמה המשטרה חשפה את חומרת האסון: 18 ילדים נספו, 16 מהם היו בני עשר ומטה. הקורבן הצעיר ביותר היה תינוק בן שנה אחת.

כוחות החילוץ ממשיכים בחיפושים אחר קורבנות נוספים, כאשר צוותי החילוץ פועלים לאיתור גופות וניצולים. במקביל, האסון מעלה שאלות קשות בנוגע למצב התחבורה באזור, לתקינות המעבורת ולעומס הנוסעים שהועלו עליה.

אגם קאריבה נמנה על גופי המים הגדולים ביבשת אפריקה. האגם נוצר בעקבות בניית סכר על נהר הזמבזי בסוף שנות החמישים ותחילת שנות השישים של המאה הקודמת, ומשתרע לאורך למעלה מ-200 קילומטרים. האגם משותף לזימבבואה ולזמביה, כאשר הגבול בין שתי המדינות עובר בחלקו המרכזי של האגם.