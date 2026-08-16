בצעד חריג המעמיק את המתיחות בין איראן לארצות הברית, הודיע ביום ראשון מפקד הצבא האיראני, סרלשכר אמיר חאתמי, על הקצאת פרס כספי בסך 30 אלף דולר לכל איראני שיצליח לתפוס או לפגוע בחייל אמריקאי שיוגדר כ"תוקף".

ההודעה נמסרה במהלך אירוע לציון יום העיתונאי שהתקיים בארגון האידאולוגי-פוליטי של הצבא. חאתמי הבהיר כי מקור המימון לפרס הוא "העם האיראני" בשיתוף הציבור, ולא תקציב המדינה באופן ישיר. על פי הדיווחים האיראניים, נשים איראניות שיבצעו פעולה כזו יזכו לסכום כפול - 60 אלף דולר.

כלי התקשורת האיראניים, ביניהם Defa Press ו-WANA, ציטטו את דברי חאתמי: "אם כל כוח איראני יצליח לתפוס או להרוג כוח אמריקאי תוקף, הוא יקבל מהעם האיראני פרס של 30 אלף דולר". ההכרזה אושרה על ידי ערוצים רשמיים וכן על ידי ערוצים עצמאיים כגון Iran International.

זו אינה הפעם הראשונה שגורמים איראניים מציעים פרסים כספיים במסגרת העימות עם ארצות הברית. בעבר הוצעו פרסים כספיים גם על חיסול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בחודש מאי האחרון דיווח חבר פרלמנט איראני בכיר על הצעת חוק שכללה פרס של 50 מיליון אירו על הריגתו.