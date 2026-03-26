הפנטגון נערך לאופציה קרקעית באיראן: אלפי לוחמי עילית מהדיוויזיה המוטסת ה-82 והמרינס הועמדו בכוננות שיא לפריסה תוך 18 שעות. לפי דיווח ברויטרס, התוכנית כוללת פשיטות מוצנחות ותפיסת יעדי אסטרטגיים בתוך שטח הרפובליקה האסלאמית במקרה של הסלמה (צבא וביטחון)
סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" פרסמה תיעודים אסטרטגיים של תשתיות האנרגיה הקריטיות ביותר במזרח התיכון, במה שנראה כסימון מטרות גלוי ומאיים | בטהרן מבהירים: אם רשת החשמל האיראנית תותקף – המפרץ הפרסי יוחשך ובסיסי ארה"ב יהיו הראשונים לשלם את המחיר (העולם הערבי)
הישג לסיאול: מערכת ה-Cheongung-2 רשמה 94% הצלחה ביירוט מאות טילים וכטב"מים איראניים במפרץ. המיירט הקוריאני, ששוקל 400 ק"ג בלבד וטס ב-5 מאך, הוכיח שהשקעת הענק של איחוד האמירויות השתלמה בבלימת המתקפה האווירית הגדולה בהיסטוריה (תקיפה והגנה)