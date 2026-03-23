מלחמה על השאלטר: איראן חושפת את "בנק המטרות" במפרץ 

העולם כולו דרוך לקראת פקיעת הדד-ליין שהציב נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שהצהיר כי אם מצרי הורמוז לא ייפתחו לחלוטין תוך 48 שעות, ארה"ב "תכה ותמחק" את תחנות הכוח של איראן.

בתגובה ישירה לאולטימטום, פרסמו משמרות המהפכה באמצעות סוכנות הידיעות "פארס" תיעודים מפורטים של "בנק המטרות" שלהם במפרץ, תוך איום לפגוע בתחנות כוח המספקות אנרגיה לבסיסים אמריקאיים ולמדינות האזור.

איראן סימנה על הכוונת שורה של נכסים אסטרטגיים קריטיים במפרץ, המהווים את עמוד השדרה של האנרגיה והמים באזור. בין היעדים המרכזיים נמצאים מתקני התפלה עצומים, כמו המתקן באום אל-קיווין, ומתחם שועיבה בערב הסעודית המשמש כציר אנרגיה חיוני לחוף הים האדום. גם תחנת הכוח הגרעינית בראכה באבו דאבי, הכור האזרחי הראשון בעולם הערבי, מופיעה ברשימת המטרות לצד מתחם ג'בל עלי בדובאי, שנחשב לתחנת הכוח הגז הגדולה בתבל.

התקיפה הפוטנציאלית מכוונת גם למרכזים תעשייתיים משולבים, דוגמת מתחם א-טווילה באבו דאבי הכולל ייצור אלומיניום והתפלה, ומתקן ראס אל-ח'ייר הסעודי המשלב כוח ומים באופן היברידי. את הרשימה חותם מתקן ההתפלה בג'ובייל, המהווה עורק חיים עבור מזרח הממלכה ולבירה ריאד, ובכך משלים תמונה של איום ישיר על התשתיות הקיומיות ביותר של המדינות השכנות.

בשטח, המתיחות מגיעה לנקודת רתיחה כאשר כ-4,500 נחתים אמריקאים מגובים במטוסי F-35 זורמים לאזור, במטרה להבטיח את פתיחת המצרים ואולי אף להשתלט על האי ח'ארג' – מרכז ייצוא הנפט של איראן. מנגד, איראן מאיימת ב"השמדה בלתי הפיכה" של תשתיות, אך נראה כי היא מבצעת נסיגה טקטית מהאיום לפגוע במתקני התפלת מים, ככל הנראה כדי להימנע מלחץ בינלאומי הומניטרי.