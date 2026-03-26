בעוד השמיים מעל המפרץ הפרסי בוערים מתקיפות אוויר אמריקאיות, הדרמה האמיתית מתרחשת כעת על הקרקע בפורט ברג, צפון קרוליינה. הדיוויזיה המוטסת ה-82 – "כוח התגובה המהיר" של ארצות הברית – נמצאת בהיערכות לוגיסטית חסרת תקדים למשימה שעד לא מזמן נחשבה לבלתי דמיונית: הטלת כוחות קרקע אמריקאיים על אדמת איראן.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, המסתמך על מקורות בכירים בפנטגון, התוכנית המתגבשת כוללת הטלה של כ-2,000 עד 4,000 לוחמים מיומנים בביצוע פשיטות עומק ותפיסת יעדים אסטרטגיים. הכוחות יקבלו גיבוי מסיבי מאלפי לוחמי מרינס השוהים על ספינת התקיפה האמפיבית "בוקסר", הממתינה במרחק נגיעה מחופי איראן עם יכולות הנחתה וסיוע אווירי קרוב.

הדיוויזיה ה-82, המכונה "All American", נחשבת לאחת היחידות המוטסות המתקדמות בעולם. יכולתה הייחודית: פריסה מהירה של כוחות קרקע משמעותיים בכל נקודה בעולם תוך פחות מיממה. כידוע, הדיוויזיה מתמחה בפעולות מאחורי קווי האויב, תפיסת שדות תעופה ויעדים אסטרטגיים, והבטחת אחיזה ראשונית עד להגעת כוחות כבדים יותר. המשמעות המבצעית של ההיערכות הנוכחית היא שהממשל האמריקאי שומר על אופציה של פעולה קרקעית מוגבלת, במקביל למערכת התקיפות האוויריות המסיביות. על פי הנמסר, הכוח האווירי כבר תקף כאלף מטרות בשטח איראן בשבועות האחרונים, אך הצורך בכוחות קרקע עשוי להתעורר במקרה של צורך לפתוח את מצר הורמוז או להשתלט על תשתיות קריטיות.

"כל האופציות פתוחות"

דוברת הבית הלבן, אנה קלי, אישרה כי הנשיא טראמפ שומר על "כל האופציות הצבאיות פתוחות" – ניסוח שמקבל משמעות מצמררת לנוכח ההיערכות הקרקעית. בוושינגטון מאמינים כי הצבת "הבולדוזר" של הדיוויזיה ה-82 על השולחן היא מרכיב קריטי באסטרטגיית ההרתעה, שנועדה למנוע קריסה מוחלטת של היציבות האזורית ונתיבי הסחר.

מנהיג הרוב בסנאט, ג'ון ת'ון, הבהיר בראיון ל-CNN כי הוא אינו שולל את האפשרות של שליחת כוחות קרקע לאיראן. "אינני שולל דבר", אמר ת'ון בתשובה לשאלות בנוגע לצורך בכוחות קרקעיים לפריצת המצור במצר הורמוז. עם זאת, הוא ציין כי לפי המידע שבידיו כרגע, הממשל אינו שוקל מהלך כזה באופן מיידי.

בנק המטרות של איראן במפרץ הפרסי ( צילום: סוכנות הידיעות פארס )

מלחמה כוללת או הרתעה אגרסיבית?

למרות המכונה הצבאית המשומנת, הממשל נתקל במורכבות פוליטית מבית. סקרי דעת קהל בארצות הברית מצביעים על הסתייגות ציבורית רחבה מהרחבת העימות לכדי מלחמה כוללת. יו"ר ועדת המודיעין של הסנאט, טום קוטון, יצא להגנת התנהלות המערכה ודחה את הביקורת על קצב ההתקדמות. קוטון טען כי מי שטוען שהצבא האמריקני שקוע בביצה טועה, והשווה את המצב לביקורת על הגנרל אייזנהאואר שלא הגיע לברלין שבועיים לאחר הנחיתה בנורמנדי.

בתגובה לאיומים האמריקאיים, איראן הזהירה הלילה כי תגיב במיקוש נרחב של חופיה ונתיבי הגישה הימיים במקרה של פעולה צבאית. מועצת ההגנה של איראן פרסמה הצהרה המזהירה מפני פלישה אפשרית וקבעה כי כל ניסיון לפגוע בחופי איראן יוביל למיקוש כל נתיבי הגישה במפרץ הפרסי. איום המיקוש במרחב המפרץ הפרסי מעורר דאגה כבדה בקרב כלכלנים ברחבי העולם, בשל היותו עורק האספקה המרכזי ביותר לנפט וגז טבעי.

במקביל להיערכות האמריקאית, גם בעלות ברית אחרות נערכות לתרחיש של פתיחת המצרים. ממשלת יפן הודיעה על נכונותה לשלוח כוחות ימיים מיוחדים למצר הורמוז לניקוי מוקשים ימיים, במסגרת מאמץ בינלאומי להבטיח את חופש השיט ואת אספקת האנרגיה העולמית.

שבועות ולא ימים

קוטון הוסיף כי בהתבסס על שיחותיו עם הנשיא והבנת היכולות הצבאיות של איראן, הוא צופה שהמבצע יימשך שבועות ולא ימים, כאשר כעת המערכה נמצאת רק בשבועות הראשונים שלה. במישור התקציבי, ציין ת'ון כי קיימת ציפייה בקונגרס לקבלת בקשה מהממשל לתוספת מימון עבור הפעילות הצבאית המתמשכת.

ההיערכות הנוכחית מעלה שאלות מהותיות לגבי היקף המעורבות האמריקאית באזור. בעוד הממשל מדבר על משא ומתן ופתרונות דיפלומטיים, ההכנות הלוגיסטיות על הקרקע מצביעות על מוכנות לתרחיש של פעולה קרקעית מוגבלת. השאלה המרכזית היא האם מדובר באסטרטגיית הרתעה טהורה, או בהיערכות אמיתית לפעולה שעשויה לשנות את פני המזרח התיכון לדורות.

עדכונים נוספים בהמשך.