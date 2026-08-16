שבת קשה חוו השלוחים והמבקרים בבית חב"ד בהיריקטיה שבסרי לנקה, שנפתח לפני כחודש בלבד. במשך השבת הושלכו נפצים ואבנים כלפי מבנה בית חב"ד, ויהודים שהגיעו למקום לסעודות השבת נאלצו להתמודד עם התנכלויות ואיומים מצד גורמים מקומיים.

האירועים מתרחשים על רקע מחאה של תושבים מקומיים ונזירים בודהיסטים, שהפגינו בסוף השבוע מול בית חב"ד ודרשו את סגירתו. המחאה משכה תשומת לב רבה באזור והחריפה את המתיחות סביב פעילות המקום, המשמש כמרכז עבור יהודים וישראלים השוהים באזור.

בעקבות האירועים פנה חבר הכנסת אבי מעוז, יו"ר מפלגת "נעם לישראל", בפנייה דחופה אל שר החוץ גדעון סער שליט"א, וקרא להתערבות מיידית מול הרשויות בסרי לנקה. ח"כ מעוז הזהיר מפני סכנת הידרדרות המצב ודרש ממשרד החוץ לפעול ללא דיחוי. "אבקש את התערבותך הדחופה מול הרשויות בסרי לנקה, כדי להבטיח את ביטחונם של שליחי חב"ד והישראלים במקום, לפני שיהיו חלילה אבדות בנפש וברכוש", כך נכתב במכתבו.

במכתבו הדגיש ח"כ מעוז את התפקיד החשוב שממלאים בתי חב"ד עבור יהודים וישראלים ברחבי תבל. לדבריו, במקומות רבים שבהם אין נציגות ישראלית רשמית, שלוחי חב"ד הם אלו שמושיטים יד לישראלים בפועל ומהווים עבורם כתובת מרכזית. "חובתה של מדינת ישראל לעשות כל שביכולתה כדי לסייע לשלוחי חב"ד, להבטיח את שלומם ולוודא שהם יכולים להמשיך בעבודתם הקדושה והחשובה בביטחון מלא", כתב ח"כ מעוז.