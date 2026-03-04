שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' במסר עוצמה חסר תקדים: המבצע המשותף לארה"ב וישראל חזק פי שבעה ממבצעי ישראל הקודמים • "צוללת אמריקנית הטביעה ספינה איראנית - לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה" | התייחסות דרמטית למבצע באיראן (מלחמה עם איראן)
תיעוד עצוב מסרי לנקה הראה פיל שנאבק על חייו במהלך השיטפונות הקיצוניים שפקדו את המדינה בימים האחרונים | בכפרים ברחבי המדינה האסיאתית משתמשים תושבים בכלים כדי לפנות בוץ ולחפש גופות של קרובי משפחה וחברים (בעולם)
צעיר חרדי מירושלים שמטייל בסרי לנקה, נאלץ לקפוץ מהמונית תוך כדי נסיעה, לאחר שהתברר לו כי נהג המונית שמסיע אותו מנסה לחטוף אותו למקום שקט | לאחר שהנהג סירב לתת לו לרדת מהמונית, הצעיר קפץ מהרכב תוך כדי נסיעה וניצל | התקרית התרחשה ליד מחסום של חיילים שבאו לעזרתו ברגע שברח (בעולם)
משטרת ההגירה בסרי לנקה עצרה וגירשה מהמדינה חמישה רבנים ושוחטים מישראל, אוסטרליה ואיטליה שהגיעו לסייע לקהילה היהודית המקומית בשחיטה כשרה | הקהילה מזועזעת וטוענת כי מדובר ברדיפה שיטתית מצד הממשלה (חרדים)