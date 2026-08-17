חוקרי המשטרה הבהירו היום (יום ב') כי בניגוד לשמועות שהתפשטו בימים האחרונים, למלי יהלומי לא היו כל חובות כספיים - לא לגורמים בשוק האפור ולא לכל גורם אחר. כך דווח היום באתר 'מאקו'.

מן הממצאים שבידי החוקרים עולה כי לא מדובר בבריחה פתאומית עקב מצוקה כלכלית או לחצים חיצוניים, אלא בתכנון מוקפד שנמשך למעלה משנה שלמה. על פי הנתונים שנאספו, האם היא זו שהובילה ויזמה את התכנית כולה.

במהלך החקירה התגלה כיצד מומנה המסע והשהייה הממושכת מחוץ לארץ. על פי המידע שנאסף, יהלומי משכה לפני למעלה משנה את כספי הפיצויים שלה מקרן הפנסיה, וסכום זה שימש למימון היציאה מהארץ ותכנית ההיעלמות.

תפקידה הבכיר של יהלומי בבנק ירושלים ועזיבתה הפתאומית הולידו בימים האחרונים גל של שמועות שקריות. במסגרתן נטען באופן שקרי כי הייתה מעורבת במעילה בכספי הבנק. דיווחים אלו אף הביאו בסוף השבוע לירידה חדה בערך מניות הבנק בבורסה.

משום כך רואים בגורמי אכיפת החוק חשיבות רבה בהבהרת העובדות ובניקוי שמה מהחשדות הפליליים הללו. כידוע, נציג המשטרה בדרום אמריקה, סגן-ניצב וולטר קוגן, הוא שאיתר את השתיים בבואנוס איירס ביום שישי שעבר.

מן הנתונים שבידי החוקרים עולה כי הבת ליאל ידעה על התכנית מראש, שיתפה פעולה עם אמה והסכימה להצטרף למסע. התכתבויות סלולריות בין האם לבתה חשפו שליאל הצטרפה מרצונה החופשי, כאשר כתבה לאמה: "אני אלך איתך לכל מקום".

השתיים אותרו בסופו של דבר ביום שישי שעבר בבואנוס איירס שבארגנטינה, בעקבות פעילות של נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה. הן נתפסו כשהן יושבות על אוטובוס בין-עירוני, וכעת מתברר כי יעד הנסיעה המתוכנן היה בוליביה.

גורמים המעורים בחקירה מציינים כי בואנוס איירס שימשה עבורן רק כתחנת ביניים. יהלומי בדקה מראש מספר מדינות שונות בדרום אמריקה במטרה למצוא את המקום המתאים ביותר שבו יוכלו השתיים להיעלם לצמיתות מבלי שיאותרו.

החקירה חשפה כי השתיים ביצעו פעולות מתוכננות במטרה להקשות על איתורן. האם והבת מחקו אפליקציות מהטלפונים הסלולריים שלהן, וביצעו פעולות נוספות שנועדו למנוע מעקב. בנוסף התברר כי השתמשו באפליקציית ג'ימיני ושאלו שאלות שעשויות להיות קשורות לתכנון המסלול.

על פי ההערכה, מלי יהלומי יצאה לחוץ לארץ מספר פעמים קודם לכן כדי ללמוד את השטח ולהיערך לתכנית. במשטרה סבורים כי ייתכן שמישהו הדריך את השתיים לאורך הדרך, אך פרט זה עדיין נבדק.