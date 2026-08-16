המשטרה פרסמה סרטון תיעוד של סגן-ניצב וולטר אלחנדרו קוגן, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, המתאר את שלבי המבצע שהסתיים באיתורן של מלי וליאל יהלומי בבואנוס איירס. המבצע, שהחל בעקבות דיווחים על היעדרותן, הסתיים במהירות יחסית הודות לפעילות מודיעינית משולבת של חטיבת המודיעין בשיתוף גורמי אכיפה בינלאומיים.

בדבריו פירט סגן-ניצב קוגן את מסגרת הפעילות: "נציגי משטרת ישראל הפרוסים ברחבי העולם פועלים בשיתוף עם גורמי אכיפה מקומיים לקידום הפעילות הבינלאומית, כחלק ממערך גלובלי הפועל במסגרת חטיבת המודיעין. הנציגים עובדים לחיזוק היכולת המבצעית מול ארגוני פשיעה, וגם במקרה זה של הנעדרות ביצענו פעילות לסגירת מעגל מהירה".

הקצין תיאר את הרגעים המכריעים בהם התקבל מידע ממוקד אודות מקום הימצאן: "כאשר התברר שהנעדרות הגיעו לארגנטינה, ביצעתי פעילות תחקור מהירה. התברר שהן בנסיעה מחוץ לבואנוס איירס. יצאתי למבצע יחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית ומהאינטרפול – והגענו אל הנעדרות. הזדהיתי בפניהן, ווידאתי שלא נשקפת סכנה לחייהן ושלא בוצעה עבירה פלילית".

בתיעוד שפורסם קודם לכן נתפס רגע המפגש על האוטובוס, שם נשמע קוגן פונה אל השתיים: "היי מלי היי ליאל, אני וולטר נציג המשטרה בדרום אמריקה, בסדר? מחטיבת המודיעין של משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכן כמה שאלות. דאגנו לכן מאוד, בסדר? אני מוריד את כולם מהאוטובוס ואז נדבר בסדר?".

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מבצע רב-זרועי בהיקף בינלאומי

המבצע המורכב כלל כוחות נוספים, בתיאום המחלקה לקיום מבצעי בחטיבת המודיעין. על פי הפרטים שנמסרו, במהלך הפעילות הוקמו מספר חדרי מצב ברחבי העולם בהנחיית מפכ"ל המשטרה דני לוי, תוך שיתוף פעולה עם ארגון היורופול. גורמים במשטרה ציינו כי "300 חוקרים עבדו מסביב לשעון" במסגרת המאמץ לאיתורן.

בשיחה שפרטיה דווחו בכלי תקשורת, גילה הקצין הבכיר את התחושות שליוו את סיום המבצע שנמשך כשבוע. "הן היו בטוחות שלא נתפוס אותן ושלא נמצא אותן", מסר קוגן על השתיים שהוכרזו כנעדרות בווינה שבאוסטריה. הקצין תיאר את ההקלה הרבה שחש כאשר אותרו השתיים ביום שישי האחרון, כשהן בריאות ושלמות.

"בהלם מההד התקשורתי"

קוגן הודה כי הופתע מעוצמת העניין הציבורי ומהיקף החשיפה התקשורתית שזכה לה התיעוד מרגע האיתור. "אני בהלם מההד התקשורתי הרחב", ציין הקצין, והבהיר כי מבחינתו ומבחינת המערכת מדובר בביצוע מקצועי של המשימה.

מחקירה ראשונית שנערכה במקום התברר כי השתיים תכננו את ההיעלמות מראש בשל נסיבות אישיות הקשורות לכספים. התכתבות סלולרית בין האם לבתה חשפה שליאל הצטרפה מרצונה החופשי לתוכנית, כאשר כתבה לאימה: "אני אלך איתך לכל מקום". לאחר שנחקרו על ידי נציגי המשטרה הארגנטינאית בנוכחות נציג המשטרה הישראלית, הן שוחררו לדרכן מאחר שלא עלה חשד לעבירה פלילית.

קוגן סיכם את המבצע במילים: "בסופו של דבר, סוף טוב, וזה מה שחשוב".