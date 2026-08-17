ממדיו המרשימים של דוב הקוטב

תיעוד יוצא דופן מגן חיות זוכה לתשומת לב רבה ברשת בימים אלה. בסרטון נראית ילדה קטנה ניצבת מול זכוכית המתחם, כאשר מולה עומד דוב קוטב בעל ממדים עצומים.

בתמונות שצולמו מהתיעוד ניתן לראות את הילדה מניחה את ידיה על הזכוכית מול גופו הענק של הדוב. הצילום מדגים באופן בולט במיוחד את ההבדל העצום בין גודל האדם לבין ממדיו של יצור זה, שגם מבוגרים נראים לצידו קטנים ביותר.

כאשר מזכירים דובים, רבים מדמיינים את הדוב החום או השחור המוכרים מיערות אירופה וצפון אמריקה. אך דוב הקוטב שונה לחלוטין במימדיו. מדובר ביצור שזכה לתואר הטורף היבשתי הגדול ביותר על פני הגלובוס.

משבר הגירה במובלעת הספרדית סאוטה בבלי | 09:54

דוב קוטב זכר בוגר העומד על רגליו האחוריות מגיע לגובה מרשים של שלושה עד שלושה ושלושים מאיות המטר, ויש תיעודים על פרטים יוצאי דופן שהגיעו למימדים גדולים אף יותר.

להשוואה: בעוד דוב חום רגיל מגיע בעמידה זקופה לגובה של כשני מטרים, הרי שדוב הקוטב נמצא בקטגוריה שונה לחלוטין. כשהוא זוקף את קומתו, הוא גבוה מתקרה רגילה של דירת מגורים, ומשאיר את שאר הטורפים הגדולים בטבע הרחק מאחוריו.