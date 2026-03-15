חוקרים מאוניברסיטת טקסס באל פאסו יצרו נחש רעשן רובוטי בהדפסה תלת-ממדית, וגילו כי צליל הרעשן ממשיך לעורר פחד טבעי גם בקרב בעלי חיים שמעולם לא נתקלו בנחשי רעשן (עכסן) | המחקר, שפורסם ב־PLOS One, חושף כיצד עובד אחד ממנגנוני האזהרה האפקטיביים ביותר בטבע - ומה זה אומר על הדרך שבה בעלי חיים לומדים לפחד (בעולם)
תקרית טראגית אירעה אמש במתחם הספארי הפופולרי Safari World במינבורי בתאילנד, כאשר שומר בספארי נטרף למוות לאחר שיצא מרכבו בשטח הפתוח של הספארי | התקרית התרחשה לעיני המבקרים המזועזעים שניסו להבריח את האריות מטרפם, אך ללא הועיל (בעולם)
מאחורי החיוך החמוד של הפנדה הענקית מסתתר מאבק דיפלומטי מתוחכם | כיצד סין מנצלת את החיות בעלות החזות המתוקה הגדלות בארצה כדי לקדם אינטרסים פוליטיים? וכיצד הענישה את ארה"ב בשנת 2023? הפנדה כשגרירת סין (מעניין)