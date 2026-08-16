במהלך סוף השבוע פרסם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, סדרה של הודעות יוצאות דופן ברשת החברתית Truth Social. הנשיא בן ה-80 העלה לפחות ארבע הודעות שבהן השתמש בתמונות בינה מלאכותית כדי להציג את עצמו לצד ג'ורג' וושינגטון, הנשיא הראשון של ארצות הברית שנפטר לפני למעלה ממאתיים שנה.

הפרסומים התמקדו באולם האירועים החדש שטראמפ מתכנן לבנות בבית הלבן, פרויקט שעלותו מוערכת בכ-400 מיליון דולר. יצוין כי פרויקט הבנייה הוקפא לאחר שבית משפט פדרלי לערעורים קבע שלממשל אין את האישור הקונגרסיונלי הנדרש להתקדם בו. עם זאת, הנשיא בחר להציג תמונות שבהן הוא מדמיין את עצמו מסייר עם הנשיא הראשון במקום.

בתמונות הבינה המלאכותית שפורסמו, טראמפ ווושינגטון מוצגים במצבים שונים. באחת התמונות, שני הנשיאים רכובים על סוסים - טראמפ לבוש בחליפה ועניבה על סוס שחור, ולצדו וושינגטון על סוס לבן. בתמונה נוספת, השניים נראים כשהם כותבים יחד על מסמך שנראה כמו מפה או מסמך היסטורי.

מעבר לתמונות ההיסטוריות, טראמפ פרסם גם תמונה שבה הוא חובש כובע עם הכיתוב "טראמפ 2028", לצד המילים "אנחנו הולכים לנצח". פרסום זה מעורר תהיות לגבי כוונותיו העתידיות, שכן החוק האמריקאי מגביל נשיא לשתי כהונות בלבד.

בנוסף, טראמפ פרסם הודעה שבה הביע חיבה ליחסיו עם מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און. הנשיא צירף תמונה שבה השניים נראים רציניים, אך כתב: "למרות המראה הבלתי ידידותי בתמונה הספציפית הזו, יש רבות שבהן אנחנו מחייכים". טראמפ הוסיף כי "קים ג'ונג און ואני מסתדרים מעולה!".

יחסיו של טראמפ עם מנהיג צפון קוריאה היו שנויים במחלוקת בעבר. השניים נפגשו מספר פעמים במסגרת ניסיונות להגיע להסכמות בנוגע לתוכנית הגרעין הצפון קוריאנית. הפרסום האחרון מעיד על כך שטראמפ ממשיך לראות בקשרים אלו הישג דיפלומטי משמעותי.

סדרת הפרסומים המשונה של סוף השבוע מצטרפת לשורה ארוכה של הודעות יוצאות דופן שהנשיא מפרסם באופן שוטף ברשת החברתית שלו. בעוד שתומכיו רואים בכך ביטוי לאישיותו ולקשר הישיר שלו עם הציבור, מבקריו טוענים כי מדובר בהתנהגות שאינה הולמת את תפקיד נשיא ארצות הברית.