בהלווייתו של האדמו"ר מבית שמואל צבי דספינקא זצ"ל, שנערכה ביום חמישי האחרון בוויליאמסבורג בהשתתפות המוני חסידים ומוקירים, הוקראה צוואת קודשו המפורשת. האדמו"ר זצ"ל הסתלק בדמי ימיו, בהיותו כבן חמישים ושמונה שנה, לאחר תקופת מחלה קשה.

הצוואה, שנכתבה בשבועות האחרונים לחייו של האדמו"ר זצ"ל, עוסקת בהמשכיות הנהגת החסידות והשושלת הקדושה. את דברי הצוואה הקריא בפני הקהל הרב מאיר צבי הכהן פרנצויז, גבאי בית המדרש, ששימש בתפקידו כבר בימי מרן האדמו"ר הרה"ק מוהר"צ מספינקא זצ"ל, ולאחר מכן את בנו, בעל "דובר מישרים" זצ"ל.

בצוואתו מביע האדמו"ר זצ"ל שבחים נעלים על שלושת בניו, תלמידי חכמים ויראי שמיים, וקובע כי כולם ימשיכו בכתר האדמו"רות על פי דרך אבותיהם הקדושים, ויקימו חצרות ובתי מדרש לזכרו ולהנצחת שמו.

בנו הבכור, הרה"צ רבי דוד משה הורוויץ, מתמנה להמשיך בהנהגת העדה ולמלא את מקום אביו כאדמו"ר מבית שמואל צבי מספינקא. עליו מוטלת האחריות לעמוד בראש הקהילה ולהשפיע תורה ויראת שמיים בדרכה של שושלת ספינקא. פרט מיוחד: בדיוק ביום הכתרתו להנהגת החסידות חל יום הולדתו השלושים ושבע.

האדמו"ר החדש שליט"א הוא חתנו של הרב ישראל יוסף קאהן, ראש כוללי "באר יוסף", בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן ונכדו של האדמו"ר ממעליץ מוויליאמסבורג. הוא ידוע כבעל מידות נעלות וענווה יתרה, ורבים זכו להיוועץ עמו ולקבל ברכותיו לאורך השנים.

במשך שנים רבות עמד האדמו"ר החדש שליט"א לימין אביו זצ"ל במסירות יתרה בכל ענייני הנהגת הקהילה ובית המדרש. בשנה האחרונה במיוחד, כאשר סבל אביו מייסורים קשים, סעד אותו בנאמנות ובמסירות בכל עת ובכל שעה.

הקמת חצרות נוספות בארה"ק ובארה"ב

בנו השני של האדמו"ר זצ"ל, הרה"צ רבי יואל הורוויץ, המתגורר בארץ הקודש, הוא חתנו של דודו האדמו"ר מסאסוב, ומתגורר בקרית 'ישמח משה' בשכונת גני תקווה. הוא ידוע כמשפיע ומרביץ תורה, וסביבו מתקבצים בחורים ואברכים רבים. בימים הקרובים צפוי הרה"צ רבי יואל להקים חצר ספינקא עצמאית בארץ ישראל, שתשמש מרכז רוחני לחסידים ולמבקשי השם.

בנו הצעיר של האדמו"ר זצ"ל, הרה"צ רבי שמואל צבי הורוויץ, הנושא את שם זקנו הקדוש, הוא חתנו של הרב ישראל שנייבאלג, אב"ד טשרנוביץ בבורו פארק. למרות גילו הצעיר הוא ידוע כחכם ובעל הנהגה נעלה בתורה ובעבודת השם. גם הוא עמד לימין אביו במסירות גדולה, ובמיוחד בתקופת מחלתו האחרונה, כאשר לא זז ממיטת חוליו.

מיד עם סיום הקראת הצוואה, כביטוי להכנעה ולקבלת עול מלכות שמיים, ניגשו חסידים רבים והגישו פתקאות וקוויטלעך לאדמו"רים החדשים שליט"א, תוך שהם מאחלים להם אריכות ימים ושנים טובות על ממלכתם.