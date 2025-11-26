השבוע ביום ו' באייר, פקדו המוני בית ישראל את קברו של הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע בבית העלמין סגולה בפתח תקווה | במהלך היום הגיעו למקום אדמו"רים, רבנים ומשפיעים לצד קהל רב | לכל העולים הוגש כיבוד קל לאורך כל שעות העלייה לציון (חסידים)
בפדיון הבן שערך האדמו"ר מספינקא בית שמש בבני ברק, לנכדו, בן לביתו, תשעה כהנים מיוחסים מכל החוגים והעדות, פנו את התינוק הקטן, ביניהם, חבר המועצה הבכיר של דגל התורה מבית שמש, אבי ארנטרוי | תיעוד נרחב (חדשות חסידים)
בחצר ספינקא בית שמש האדמו"ר קיימו במהלך חג הסוכות אירועים מיוחדים, החל משמחת בית השואבה, נענועים בימי חוה"מ, אבות ובנים בימי חוה"מ, משנה תורה ליל הושענא רבא, שולחן הטהור בליל הושענא רבה, הלל והושענות בצלה"ק ביום הו"ר ושולחן הטהור לחיים ביום הו"ר | תיעוד נרחב (חסידים)
החל מאמש (מוצ"ש), אלפים נוהרים לציונו הקדוש של 'שר בית הזוהר' בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע, הטמון בבית החיים סגולה בפתח תקווה לרגל יום ההילולא | ציונו של הרבי הקדוש התפרסם בזכות שרבים ראו במקום ישועות מעל לדרך הטבע | בין ההמונים שנהרו למקום נצפו צאצאיו האדמו"רים והרבנים לבית ספינקא ועוד (חסידים)