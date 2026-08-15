צעד ראשון מסוגו נרשם לאחרונה בחסידות דארג: עשרות משפחות מאברכי החסידות עברו להתגורר בישוב עמנואל שבשומרון, במסגרת פרויקט דיור שהוקם למען הקהילה.

מדובר בשינוי משמעותי בחסידות, שבמשך למעלה משלושים שנה מאז הקמתה התרכזה כולה בעיר בני ברק, בסמיכות לחצר החסידות. בעבר נעשו ניסיונות להקים קהילות נוספות במקומות שונים בארץ, אך לא עלו בידם עד כה.

לרגל המעבר ההיסטורי, הגיע האדמו"ר מדארג שליט"א לביקור ראשון מסוגו בעיר עמנואל, כדי לחזק את ידי המשפחות שהצטרפו לקהילה החדשה.

במהלך הביקור ערך האדמו"ר שולחן לכבוד ראש חודש אלול, נשא דברי תורה וקודש והכין את החסידים לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה.

בהמשך התפלל האדמו"ר תפילת ערבית במקום, ולאחר סיום הטיש יצא לסייר ברחבי העיר עמנואל. במסגרת הסיור הגיע האדמו"ר שליט"א לבית המדרש "קהל חסידים" המקומי.