בהשתתפות אלפי חסידים מרחבי הארץ התקיים ביום שלישי האחרון כינוס מרכזי של חסידות ויז'ניץ בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות גור ברחוב ירמיהו בירושלים. המעמד, שהתקיים בראשות מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, שולב במגבית מיוחדת עבור איגוד מוסדות ויז'ניץ.

הופעת האדמו"ר שליט"א במרכז המעמד עוררה התרגשות עצומה בקרב אלפי החסידים, במיוחד לאור חולשתו הנכרת בתקופה האחרונה. יצוין כי במקור תוכנן הכינוס להתקיים באתרא קדישא במירון, אך בשל מצבו הבריאותי של האדמו"ר שליט"א הועבר המעמד לירושלים, בסמוך למושב אורה שם שוהה הרבי שליט"א למנוחה במהלך השנה האחרונה.

הכינוס נפתח במופע של מקהלת ילדים "אידיש נחת" שהגיעה מארצות הברית, והציגה את מסירות הנפש ההיסטורית של עם ישראל ללימוד התורה לאורך הדורות. בהמשך הוצג מיצג ייחודי בשם "כלא 10", בו נראה חסיד כבול בשרשראות ברזל כשהוא שקוע בלימוד התורה הקדושה – כסמל לנאמנות ללא תנאי לה' יתברך ולתורתו.

במהלך המעמד נשאו דברי התעוררות הגאון רבי זושא הורוביץ, אב"ד קהילות החסידים באלעד, והגאון רבי מרדכי גרינפלד מרבני ויז'ניץ באנטוורפן.

רגעים ספורים לפני הופעת האדמו"ר שליט"א, ניגש גיסו הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ, לעמוד לאמירת סליחות ו'שמע קולנו' בנוסח הימים הנוראים, כאשר הקהל כולו זועק עמו בבכיה. הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, עבר לפני התיבה לאמירת פרקי תהילים ו'שיר המעלות ממעמקים' פסוק בפסוק חזן וקהל.

במהלך הכינוס יצאה משלחת מיוחדת בראשות ראש הישיבה הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, הגה"צ אב"ד ויז'ניץ יחד עם אחיו הגה"צ רבי יצחק ישעיה הגר והגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר אב"ד ויז'ניץ אלעד, למעונו של מרן האדמו"ר מגור שליט"א להזמינו באופן אישי למעמד.

מרן האדמו"ר מגור שליט"א נענה להזמנה, והופעתו במעמד עוררה התרגשות רבה וסחפה שירה אדירה מצד אלפי החסידים. האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ליווה אותו בכבוד רב ובחיבה יתירה. הגה"צ אב"ד ויז'ניץ קידם את פני האדמו"ר מגור שליט"א בשליחות אביו והודה לו בחום על האכסניה המפוארת והכנסת האורחים.

נוכחותו של האדמו"ר מגור שליט"א במעמד ביקשה להדהד את זעקת עולם התורה ולהציב בסיס איתן לאחדות החרדית ולביצור חומות הדת בעת הזו.

בשיא המעמד, הקריא הרה"צ אב"ד ויז'ניץ את דבריו הנוקבים של אביו מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, שהועברו כהוראה ברורה וחד-משמעית לכלל החסידים והציבור החרדי:

איסור מוחלט להתגייס לצבא ולשום מסלול שהוא, בכל אופן וצורה. חיזוק הילדים ותלמידי הישיבות בדיבורי אמונה פשוטה ומסירות נפש על קדושת שמו יתברך. הרמת כופר נפש מיוחדת למען החזקת עולם התורה והמוסדות לנוכח המצב הקיים.

המעמד הנשגב הסתיים בתחושת רוממות, נחישות ואחדות איתנה, כאשר אלפי החסידים נרתמו יחדיו להרים את תרומתם למען איגוד המוסדות ולמען ביסוס עולם התורה.