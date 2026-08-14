משטרת ישראל פרסמה הערב (רביעי) קריאה דחופה לסיוע הציבור באיתורו של כתריאל נחמן קינן, בחור חסידי כבן 24, אשר יצא ביום שני האחרון בשעות אחר הצהריים מטבריה לכיוון צפת ומאז לא נראה.

על פי הפרטים שבידי רשויות החוק, הבחור נצפה בפעם האחרונה בסמוך לשעה 18:00 בשטח חוף גיא שבטבריה, כאשר היה בדרכו לעיר צפת שבצפון. מאז אותו מועד אין כל ידיעה על מקום הימצאו, והמשטרה מנהלת חיפושים נרחבים. בני המשפחה שרויים במצוקה רבה ומבקשים מכל מי שיש בידיו מידע להעבירו למשטרה.

המשטרה פרסמה תיאור מפורט של הנעדר: גובהו כ-1.74 מטר, קומה בינונית, שיער וזקן שחורים ועיניים חומות. בעת שיצא לדרכו היה לבוש בחליפה שחורה עם חולצה לבנה, חבש מגבעת על ראשו, ונשא עמו תרמיל גב שחור ותיק תפילין בגוון חום כהה.

המשטרה פונה בקריאה לכל אדם שיש בידיו כל פרט, ולו הקטן ביותר, על מקום הימצאו של כתריאל נחמן קינן או כל ידיעה שעשויה לסייע במאמצי האיתור, ליצור קשר בהקדם עם תחנת משטרת בית שמש בטלפון 02-9902384 או עם מוקד 100. כל מידע עשוי להיות בעל משמעות רבה להצלחת החיפושים.