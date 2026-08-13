פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום כבדים נגד שלושה גברים: מתן ארביב (29) מחדרה, אביתר זרח יעקובי (34) מראש העין ונתאי לגאמי (22) מאלעד. על פי כתבי האישום, שהוגשו על ידי עורכת הדין אלכס דרנבוים, השלושה מואשמים בניסיון לרצוח אדם באמצעות מטען חבלה שהוצמד לרכבו באשדוד.

מהחומר שהוגש לבית המשפט עולה כי הנאשמים, יחד עם אחרים, קשרו קשר להמית אדם מסוים על רקע סכסוך ביניהם. במסגרת ההכנות לביצוע התוכנית, השיגו המעורבים מכשירי מעקב אלקטרוניים, מטען חבלה ואופנועים. הם התקינו את מכשירי המעקב על שני כלי רכב שונים, כדי לעקוב אחר מיקומם בזמן אמת באמצעות יישומון בטלפון הנייד.

בראשון ביולי האחרון, בשעות הבוקר המוקדמות, יצא לגאמי יחד עם שני אנשים נוספים מטירת יהודה לכיוון אשדוד. השלושה רכבו על אופנועים ונשאו עמם את המטען החבלה. כאשר הגיעו לרחוב שבו חנה אחד מכלי הרכב שעליהם הותקנו מכשירי המעקב, הצמיד לגאמי את המטען מתחת לרכב כשהוא מוכן להפעלה מרחוק. בהמשך מסר יעקובי ללגאמי רכב ששכר במיוחד לצורך סיוע בביצוע התוכנית.

בשעות אחר הצהריים של אותו יום נסעו לגאמי ואדם נוסף ברחובות אשדוד ועקבו אחר כלי הרכב שאליו הוצמד המטען, במטרה להפעילו ברגע המתאים. אולם באותה עת נהג ברכב אדם אחר, שלא היה קשור כלל לסכסוך. במהלך הנסיעה נפל המטען מהרכב אל הכביש, מבלי שהנהג שם לב לכך. כעבור כשתי דקות הפעילו התוקפים את המטען מרחוק, והוא התפוצץ ברחוב.

הפיצוץ גרם לנזקים כבדים: נפער מכתש בכביש, שני רכבים חונים נפגעו, ונגרמו נזקים לחלונות ולמבנים בבתים סמוכים. מספר תושבים נפגעו באוזניהם כתוצאה מעוצמת הפיצוץ. מיד לאחר האירוע עזבו לגאמי והאדם שהיה עמו את האזור וחזרו לטירת יהודה, שם המתינו להם ארביב ויעקובי.

כאשר הגיעו כוחות המשטרה למקום, ארביב נמלט ולא אותר באותה עת, בעוד לגאמי ויעקובי נתפסו במקום. בהמשך הוצתו חפצים ששימשו לביצוע המעשים והוסתרו בבור סמוך לביתו של יעקובי, במטרה להכשיל את החקירה. הפרקליטות ביקשה לעצור את הנאשמים עד תום ההליכים המשפטיים.

כתב האישום מייחס לארביב ולגאמי עבירות של ניסיון לרצח, נשיאה והובלת נשק, שיבוש מהלכי משפט והיזק בחומר נפיץ. ליעקובי מיוחסות עבירות של סיוע לניסיון לרצח, סיוע לנשיאה והובלת נשק, שיבוש מהלכי משפט, סיוע להיזק בחומר נפיץ והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.

התיק נחקר על ידי היחידה המרכזית של מרחב לכיש במשטרת ישראל. מפקד ימ"ר לכיש, סגן ניצב שחר לוי, אמר כי "היחידה המרכזית של מרחב לכיש רואה בחומרה רבה כל ניסיון לעשות שימוש באמצעי לחימה ומטעני חבלה בלב אזורים מיושבים. מדובר באירועים בעלי פוטנציאל קטלני העלולים לסכן חיי אדם חפים מפשע."

עוד הוסיף מפקד היחידה: "הודות לפעילות מקצועית, נחושה ובלתי מתפשרת של חוקרי ובלשי הימ"ר, הצלחנו להגיע אל החשודים, לגבש תשתית ראייתית ולהביא להגשת כתב אישום. נמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו נגד גורמי פשיעה אלימים, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולחזק את תחושת הביטחון של התושבים."