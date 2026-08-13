הנה הם באים, שבים וחוזרים
כמו דגים אל הים בפנים מוארים
אורם זורח באורות יקרים
ובעיניהם תשוקת עולמים כלפידים בוערים
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הנה הם באים, אחרי שבועות קצרים
ממלאים את השורות, מרעננים את הספרים
מזוודות ארוזות בציפיות ההורים
ושירת מלאכים נישאת על ההרים
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הנה הם באים, רוקדים ושרים
את השיר הניצחי שניתן ממרומים
בקולות וברקים ועשרה מאמרים
שוקדים ועמלים בדברים טהורים
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הנה הם באים, והם לא נגמרים
אצים רצים חזרה וממהרים
לספסלי העץ, המיטות והחדרים
לועדים, השיחות, הברען והשיעורים
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הנה הם באים - עטורים בפרחים וזרים
ומלאכי השרת כותרים להם כתרים
רעשי הרקע מאחור נותרים
עבור החוצבים בורות נשברים
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הנה הם באים - הרצים הנשכרים
העמלים שאל היופי הפנימי דוהרים
רצים ומקבלים שכר בעולמות נהירים
ופירותיהם בעולם הזה איתם נשארים
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הנה הם באים, בחורנו הטהורים
שעותיהם עמוסות - דבריהם ברורים
שירו להם הלל שירו להם שירים
מראש חודש אלול עד יום הכיפורים
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הנה הם באים, חופשיים מיצרים
עמוסים בשאיפות מטפסים על הרים
גבוהים, שראשם את השמים מציירים
כנופי יריחו עמוסי התמרים
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הנה הם באים, לעלות ולהרים
על נס - ולנוסס את הדגלים הזוהרים
דגל מחנה לוי עם התומים והאורים
נושאי הארון, הלוחות והשברים
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הנה הם באים, גדודים גדודים של לוחמים מזהירים
קוראים, שונים, מתפלפלים וחוזרים
זורעים בדמעה וברינה הם קוצרים
נאספים לתיבת נוח מפני מים שחורים
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הנה הם באים, גדודים גדודים של יזמים מובחרים
ההייטקיסטים של ישראל בעולמות טמירים
מותירים מאחור קולות ממורמרים
של אלו שלעולם לא יבינו, אחינו הזרים
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הנה הם באים, ומאחור מותירים
להקת פרשנים באולפנים סוערים
עדת אפיקורסים, ערב רב של כופרים
שייותרו מאחור תוהים קרים
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הנה הם באים, במדים שחורים
מותירים את החאקי לאחים מנוכרים
שלא מבינים, ותמיד מקטרים
אבל עמוק מפנים - מקנאים ומריירים
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הנה הם באים, בנינו הגיבורים
מגינים על עולמנו, על ישראל הם שומרים
מביאים לידי ביטוי את מיטב הכישורים
היכולות, העמל והמאמצים הכבירים
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הנה הם באים, וכמו בסיפורים
נוטשים הכל ושוקעים בהרהורים
על המראת חלל אל כוכבים ומטאורים
בפסגות רוחניות ומחזות נדירים
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הנה הם באים, חיל הישיבע-בוחרים
בסוסים, פרשים ובשאגת אדירים
אל הנצח, אל השמים הבהירים
ובת קול מכרזת חזו בני חביבים וטהורים
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הנה הם באים, ומתניהם חגורים
ברוח קרב עתיקה הם חדורים
אמונים עלי קרבות עקובים ונחלים נוהרים
של דם היצר המנוצח בסדרים
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הנה הם באים, קבוצות של חברים
נרדפים על צווארם בגזירות ומעצרים
בזים להשמצות ולסכנת מאסרים
אלו הממושכים ואלו הקצרים
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הנה הם באים - כמו תמיד הם שבים וחוזרים, שבים וחוזרים, שבים וחוזרים - כי בעצם, הם מעולם לא יצאו ועזבו. אז הנה הם באים
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