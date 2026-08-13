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הנה הם באים, גדודים גדודים של לוחמים מזהירים | מעייריב

ראש חודש אלול - עשרות אלפי בחורי הישיבות שבים לספסל הלימודים. ב-18 בתים מחורזים, איצלה כץ בשיר הלל ללומדי התורה נזר הבריאה • "הנה הם באים, קבוצות של חברים, נרדפים על צווארם, בגזירות ומעצרים" (מעייריב)