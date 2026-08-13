אברימי גולדשטיין מציג השבוע יצירה מוזיקלית חדשה לקראת ימי הרחמים והסליחות: "מרחם" - סינגל שמבוצע על ידי הזמר יענקי דסקל בליווי מקהלת מלכות, מקהלת הילדים חסידימלעך וילד הפלא ארי קראוס. היצירה מגיעה בתזמון מדויק לחודש אלול, ומביאה מסר של ציפייה לרחמי השם יתברך.

המילים של "מרחם" נשאבות ממקורות עתיקים ומכובדים. הטקסט לקוח מדברי חז"ל במדרש רבה, מהמעשה הידוע של רבי תנחומא ובני עירו שהתפללו לגשמים. רבי תנחומא פנה אליהם ואמר: "הִתְמַלְאּו רַחֲמִים אֵלּו עַל אֵלּו וְהַקָּדֹושׁ בָּרּוך הּוא מִתְמַלֵא עֲלֵיכֶם רַחֲמִים". בנוסף, השיר משלב מילים מספר "אורחות צדיקים" בשער השמחה: "שידע בידיעה ברורה כִי הָאֱלֹוקִים מְרַחֵם עַל הָאָדָם יֹותֵר מִכָּל מְרַחֵם וְהּוא מַשְׁגִיחַ עָלָיו בְסֵתֶר ּובַגָּלּוי". בכך נבדל הסינגל מיצירות רבות הנשענות על מילים עכשוויות, ומעניק למילים הקדומות ביטוי מוזיקלי עכשווי.

המלחין אריאל דהרי יצר את הלחן המרגש, והצליח להלביש את המילים העתיקות במוזיקה נוגעת ללב. ההפקה המוזיקלית בוצעה על ידי בני לאופר, שיצר עיבוד עשיר המשלב מסורת עם חדשנות. פנחס ביכלר תרם עיבוד קולי מיוחד המעצים את המסר הרוחני.

הביצוע מציג שיתוף פעולה בין דורות ובין כוחות יצירתיים מגוונים. יענקי דסקל מוביל את השיר, כשמקהלת מלכות מעניקה עומק ווקאלי מיוחד. מקהלת הילדים חסידימלעך מוסיפה שכבה של תמימות וטוהר, וילד הפלא ארי קראוס מעניק נגיעה צעירה ומיוחדת. השילוב בין הקולות השונים יוצר הרמוניה עשירה המעבירה את המסר המרכזי - הקשר שבין רחמים שבין אדם לחברו לבין רחמי שמים.

ההפקה המוזיקלית כוללת נגנים מובילים בתעשייה. הסימפוניה של בני לאופר ביצעה את הכינורות, ולאופר עצמו ניגן בפסנתר. אבי סינגולדה ביצע את הגיטרות, אלון הלל את הגיטרה בס, ודקל דביר את התופים. חגי שלום הוסיף את קרן היער, המעניקה לשיר חום ועומק. המפיק אודי דמארי ביצע את המיקס והמסטרינג ויצר סאונד מלוטש ומקצועי.

התהליך היצירתי עבר דרך מספר אולפנים מובילים, כאשר מיכאל צי, חיים בנט, חנוך מנלה ומיכאל ויינברגר תרמו כל אחד את חלקו בהקלטה ובהפקה. העטיפה הגרפית נוצרה על ידי שמעון רוכמן.

המסר המרכזי של "מרחם" מתחבר ישירות לימי הרחמים והסליחות שלפנינו. השיר מזכיר שהקדוש ברוך הוא מרחם על האדם יותר מכל מרחם, ומשגיח עליו בסתר ובגלוי. המילים מעוררות אמונה, ביטחון וקרבת אלוקים - בדיוק מה שנדרש בימים אלו של התעוררות והכנה לימים הנוראים.