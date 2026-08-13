משטרת מרחב גליל עצרה בימים האחרונים צעיר בן 18 תושב ביר אל מכסור, החשוד בביצוע תאונת פגע וברח חמורה שבמהלכה נפגעו שני ילדים קטנים. האירוע התרחש לפני מספר חודשים בשעות הערב, כאשר הצעיר נכנס על קטנוע לתוך גן שעשועים בשפרעם בנהיגה מסוכנת, פגע בשני ילדים בני שמונה שנים ששיחקו במקום, ועזב את הזירה מבלי להושיט עזרה או להמתין לגורמי החירום.

על פי הממצאים, החשוד מעולם לא החזיק ברישיון נהיגה. שני הילדים שנפגעו פונו לבית החולים במצב בינוני לקבלת טיפול רפואי. מיד עם קבלת הדיווח על האירוע החריג, פתחה יחידת הבוחנים במרחב גליל בחקירה מקיפה שכללה איסוף עדויות, בדיקת צילומי מצלמות אבטחה באזור ואיסוף מידע מודיעיני.

במהלך החקירה הממושכת הצליחו חוקרי המשטרה לאתר את זהות החשוד – צעיר בן 18 מביר אל מכסור שמעולם לא קיבל רישיון נהיגה. על פי הראיות שנאספו, החשוד נהג ביום האירוע בקטנוע מסוג טימקס, חדר לתוך גן השעשועים ונהג בו באופן מסכן חיים. לאחר שפגע בילדים, נמלט מהמקום והעביר את הקטנוע למבנה השייך לקרוב משפחתו, הרחק מביתו שלו, במטרה להסתיר ראיות.

לפני כשלושה שבועות, לאחר שהחקירה התקדמה, פשטו כוחות המשטרה על ביתו של החשוד ועצרו אותו. בחיפוש שנערך בביתו נמצאו כדורי תחמושת וחומרים החשודים כסמים, ממצאים שהחמירו את מצבו המשפטי. במקביל נעצר גם קרוב משפחתו, בן 22, שסייע לו להסתיר את הקטנוע לאחר התאונה. בעת מעצרו של קרוב המשפחה נתפסו חלקי קטנוע שלפי החשד היה מעורב בתאונה ופורק כדי להעלים ראיות.

שני החשודים נחקרו ביחידת הבוחנים של מרחב גליל, ומעצרם הוארך היום בפעם השנייה עד ליום ט"ז באב תשפ"ו (16.8.2026) בבית משפט השלום בחיפה. רפ"ק רוני חינאוי, קצין אגף התנועה במרחב גליל, מסר: "שוטרי משטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות נגד נהגים עבריינים ועבירות בריונות בכביש במטרה למצות את הדין עם פורעי החוק. שוטרי מרחב גליל ימשיכו לבצע אכיפה נחושה בדגש על כלים דו גלגליים ומיקרומוביליטי ולנהל חקירות יסודיות גם נגד אלה שמשבשים זירות במטרה למצות גם עמם את מלוא חומרת הדין".