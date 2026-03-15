"פגע וברח"

עיתונאי חדשות 12 משה נוסבאום נפצע באורח בינוני לאחר שמעד בכביש ונפגע על פי החשד מרכב חולף במעבר חצייה בהרצליה | נוסבאום פונה לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלות בגופו, ובני משפחתו מסרו שמצב רוחו טוב | לפני ארבע שנים אובחן נוסבאום כחולה בניוון שרירים (ALS) (בארץ, עיתונות)
כיממה אחרי התאונה, שבה נפצעה קשה אישה בת 38 ונפצעה קל ילדה בת 8, הגיע לתחנת המשטרה תושב טייבה וטען כי הוא הנהג שהיה מעורב בתאונה. אלא שחקירת המשטרה העלתה כי החשוד האמיתי הוא בכלל אדם אחר | אתמול החשוד, שב"ח מחברון, נעצר ביפו | כל הפרטים (בארץ)
המשטרה איתרה ועצרה את הנהג שחשוד בדריסת מפגין סמוך לגשר המיתרים שבכניסה לירושלים | הנהג החשוד אותר עם הרכב באזור אבו גוש | בנוסף למפגין, נפגעו עוד שניים באורח קל, השלושה פונו לבית החולים שערי צדק בעיר (משטרה)