שוטר ממשטרת ירושלים עצר לאחר מרדף דרמטי נהג פלסטיני שנהג ללא רישיון בשכונת בית חנינה במזרח העיר. האירוע החל כאשר שוטר מסיירת את"ן ירושלים, שרכב על אופנוע משטרתי במהלך סיור אכיפה שגרתי, הבחין ברוכב קטנוע עם נוסע נוסף וביקש ממנו לעצור לבדיקה.

הנהג סירב להיענות להוראת השוטר ובחר לנוס. בתיעוד ממצלמת הקסדה של השוטר נראה כיצד הוא מסמן לנהג לעצור, אך זה מאיץ ונוסע במהירות ברחובות השכונה. השוטר נסע אחריו תוך שהוא מדווח בקשר על מיקום הקטנוע, בעוד הנהג מזגזג בין רכבים ומנסה להימלט.

בשלב מסוים, בעת ביצוע פנייה חדה, הקטנוע החליק על הכביש. הנהג והנוסע קמו במהירות והחלו לברוח ברגל לכיוונים שונים. השוטר עצר את האופנוע המשטרתי, ירד ממנו ופתח במרדף רגלי אחר הנהג ברחובות השכונה.

במהלך המרדף הרגלי, שנמשך עשרות מטרים, השוטר המשיך לעדכן את כוחות הגיבוי בקשר. לבסוף הוא הצליח להשיג את החשוד, קרא לו לשכב על הקרקע ("ראש לרצפה!") והשתלט עליו תוך שניות ספורות.

בינתיים, אנשים שהיו במקום ניסו להעלים את הקטנוע שהחליק, אך תצפיתנית ממרכז השליטה של משטרת ירושלים זיהתה זאת בזמן אמת והכוונה את השוטרים למקום, כך שהקטנוע נתפס. בבדיקת זהות החשוד, בן 20 תושב מחנה הפליטים שועפאט, התברר כי מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, וכי זו הפעם השלישית שבה הוא נתפס נוהג ברכב ללא רישיון. החשוד נעצר, נחקר במשטרה וזומן לדיון בהארכת מעצר בבית המשפט.