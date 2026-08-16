מוסלי בדיון בעבר בבית המשפט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

אירוע אלימות חמור התרחש היום (יום ראשון) ביישוב סביון, כאשר קטטה שפרצה מחוץ לביתו של יוסי מוסלי, המוכר כראש ארגון פשיעה, הסתיימה במעצרו יחד עם שלושה מעורבים נוספים.

במהלך האירוע נפצע גבר כבן 40 באורח קשה, והוא פונה לטיפול רפואי דחוף במרכז הרפואי שיבא בתל השומר. הפצוע, שגם הוא נעצר, סבל מפציעות חמורות בחלקים שונים בגופו. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו לרחוב מבואות, שם נמצא ביתו של מוסלי, נאלצו לבצע פעולות הצלת חיים בשטח, לרבות עצירת דימומים נרחבים וחבישה, טרם פינוי הפצוע לבית החולים. פרמדיקים של מד"א, יששכר וייס ואבי כהן, דיווחו: "ראינו את הפצוע כשהוא בהכרה מלאה וסובל מפציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל עצירת דימומים וחבישות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה". מוסלי הגיע לביתו בסביון שעות ספורות בלבד לפני האירוע, לאחר ששהה עד אז בבית אביו בשכונת כפר שלם בתל אביב, כך דווח באתר Ynet. מעברו התאפשר במסגרת תנאי צו הגבלה מינהלי שהוצא נגדו לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי. הצו, שניתן לבקשת המשטרה ותוקפו עד ערב יום כיפור, כולל תנאים מחמירים ביותר: מעצר בית מלא, איסור יציאה מהארץ, ואיסור מוחלט על שימוש באפליקציות העברת מסרים ובטלפונים מוצפנים.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הצו המינהלי החריג הוצא על רקע גל אלימות קשה שנרשם בתקופה האחרונה באזור המרכז, שכלל השלכות רימוני רסס וירי לעבר בתי מגורים ועסקים. המשטרה, שנתקלה בקשיים לאסוף ראיות מספיקות שיקשרו את מוסלי באופן ישיר לאירועי האלימות, פנתה לאפיק המינהלי במטרה לצמצם את יכולת התנועה וההנחיה שלו ולמנוע את המשך הסלמת האלימות הפלילית.

במרכז המתיחות עומד סכסוך אלים ומתמשך בין ארגון הפשע של מוסלי לבין ארגון הפשע של משפחת ג'רושי. לפי הערכות גורמי מודיעין במשטרה, הסכסוך התלקח לאחר שמשפחת מוסלי החליטה להעביר את השליטה בעסקיה בתחום הימורי הספורט לארגונו של העבריין ערן חייא הפועל מחוץ לארץ, צעד שערער את מאזן הכוחות ועורר את זעמם של אנשי ג'רושי. הסלמה זו הובילה לשורה של אירועי סחיטה באיומים, תקיפות והשלכות רימונים, בין היתר לעבר סניפים של רשת המסעדות ג'פניקה ומקומות נוספים במרכז הארץ.